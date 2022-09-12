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國人爭取國際體育組織領導 體育署表態力挺提供協助

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
亞洲壘球總會主席潘一全（左）連任後，拜會教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟。圖／體育署提供
亞洲壘球總會主席潘一全（左）連任後，拜會教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟。圖／體育署提供

教育部體育署今天邀請8個國際、亞洲秘書處設台單位代表進行交流座談，感謝各單位在疫情間的努力付出與貢獻，並邀請內政部、外交部、中華奧會代表與會，共同研商未來策進作為，亞洲棒球總會執行長林宗成也在會中進行標竿案例分享，並與各單位就實務執行及相關行政協助事宜進行意見交流。

目前國際或亞洲秘書處設台單位有亞洲棒球總會、亞洲壘球總會、亞洲合球聯盟、亞洲合氣道總會、國際木球總會、國際巧固球總會、亞洲太平洋巧固球總會及亞太槌球聯合會。

今年包括世界棒壘球總會7月在台北召開會員大會，同時進行改選，中華棒協理事長辜仲諒當選世界棒壘球總會副會長，亞棒總會會長、潘一全先生成功連任亞壘總主席；8月亞太巧固球總會及亞太槌球聯合會改選，高俊雄、陳光復分別獲選為新任會長及連任理事長。

體育署對於國人爭取擔任國際體育組織領導職務，並在我國設立秘書處相當重視，除了訂有相關規定補助各秘書處所需業務推展費用，並適時邀集外交部、內政部等相關部會研商，提供所需行政協助事宜。

值得一提的是，體育署去年修正「教育部體育署辦理國際體育交流活動補助作業要點」，大幅調高相關補助額度，例如亞洲棒球總會及亞洲壘球總會秘書處部分補助金額由100萬元提升至150萬元，國際巧固球總會秘書處部分補助金額由50萬元提升至100萬元，亞太巧固球總會秘書處部分補助金額由30萬元提升至60萬元。

體育署副署長林哲宏表示，由衷敬佩與感謝各秘書處設台體育團體所做的長期付出與耕耘，未來期盼持續拓展業務並協助國內體育運動團體推展國際事務，與國際組織接軌並深化交流，以實現並創造我國在國際體壇的價值。

體育署副署長林哲宏與秘書處設台座談會出席代表合影。圖／體育署提供
體育署副署長林哲宏與秘書處設台座談會出席代表合影。圖／體育署提供
亞洲棒球總會執行長林宗成進行標竿案例分享。圖／體育署提供
亞洲棒球總會執行長林宗成進行標竿案例分享。圖／體育署提供

體育署 棒球 棒協

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