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中職／兄弟洋投泰樂13日先發對桃猿 獅隊胡智為拚10勝

中央社／ 台北12日電
統一獅隊投手胡智為。記者許正宏／攝影
統一獅隊投手胡智為。記者許正宏／攝影

中職中信兄弟隊今天新註冊洋投泰樂，明天就會一軍先發對樂天桃猿隊，桃猿隊先發投手為霸林爵。另一場比賽統一獅隊先發投手為胡智為，力拚成本季第2名10勝本土投手。

中華職棒中信兄弟隊今天有洋將異動，註銷日籍投手牧田和久、註冊洋投泰樂（Tyler Viza），兄弟隊明天將在樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，將由泰樂先發，泰樂已經有牛棚練投，但目前沒有一、二軍正式出賽紀錄。

桃猿隊派出先發投手霸林爵，霸林爵本季與兄弟對戰數據亮眼，目前對兄弟6場先發、拿下5勝，沒有敗績，對戰防禦率僅1.88，明天出賽也要力拚個人本季第8勝。

明天另外一地的比賽由統一獅隊在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊派出土投胡智為先發，胡智為本季與味全龍隊交手數據也不差，4場先發戰績2勝2敗、對戰防禦率2.60，明天比賽胡智為力拚成為繼桃猿隊黃子鵬後，本季第2名10勝本土投手。

龍隊明天派出洋投鋼龍先發，鋼龍目前為止本季22場先發，戰績10勝3敗、防禦率2.40、表現不錯，本季與獅隊交手，5場先發拿下3勝、沒有敗績，對戰防禦率2.53。

樂天桃猿 胡智為 霸林爵

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