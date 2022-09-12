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經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

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經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照
統一獅隊總教練林岳平。報系資料照

林岳平確定從統一獅隊的「餅總」進化為中華隊的「餅總」，今天在2023年世界棒球經典賽選訓會議上，中華職棒聯盟提出的總教練人選林岳平，獲得一致通過，接下來將展開籌組教練團及選手大名單。

經典賽明年重出江湖，台灣是預賽的東道主之一，比賽將在3月8日至13日進行，中華隊與古巴、義大利、荷蘭及1支2022年資格賽勝出球隊同組，爭取前進8強的門票，而經典賽屬一級重大國際賽事，由中職聯盟負責組訓賽，日前已在領隊會議上獲各隊共識，由林岳平執掌兵符，只待選訓會議通過。

今天上午的選訓會議，11名委員全數出席，會中一致通過，決議由林岳平擔任總教練，接下來將由他籌組教練團，再著手規畫球員大名單。

林岳平在2018年開啟教練生涯，2020年接掌獅隊一軍兵符首季就變「冠軍教頭」，連兩年帶隊闖進總冠軍賽，林岳平成為國家隊教頭一直都在「預熱」中，包括今年初中職原本計畫出征、最終因疫情取消的台日職棒交流賽，就是由林岳平職掌聯隊兵符，今年明星賽也是由他擔綱中華隊總教練。

林岳平曾以選手身分打過2009年的第二屆經典賽，以教練身分參與則是第一次，初體驗就是擔當總教練的大任。

林岳平 經典賽 中華隊

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