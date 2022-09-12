中職／兄弟註冊洋投泰樂 「和製潛水艇」牧田和久掰了

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊今天進行異動，註冊新洋投泰樂，「和製潛水艇」牧田和久則遭到註銷，確定被棄用。

37歲的牧田頂著美、日職棒資歷來台，但在中職成績欠佳，一軍登板6場、5.1局，就有4場掉分，防禦率8.44；更離譜的數據是對戰28打數就被敲出14安打，被打擊率高達5成，為本季累積投1局以上的121名投手中最慘。

牧田被打擊率高的問題難解，在8月11日被降下二軍，此後未再有晉升機會，今天遭到註銷，也確定今年不可能再於一軍出賽。

刷掉牧田後，兄弟仍有5名洋將，包括目前在一軍的德保拉、麥力德、福來喜，以及今天完成註冊的泰樂，巴拿馬籍的奧特羅則在本周抵台，兄弟還需抉擇淘汰哪位洋將。