快訊

直播／邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

俄烏衝突200天 澤倫斯基證實：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

中職／兄弟註冊洋投泰樂 「和製潛水艇」牧田和久掰了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「和製潛水艇」牧田和久確定遭中信兄弟球團註銷。圖／中信兄弟隊提供
「和製潛水艇」牧田和久確定遭中信兄弟球團註銷。圖／中信兄弟隊提供

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊今天進行異動，註冊新洋投泰樂，「和製潛水艇」牧田和久則遭到註銷，確定被棄用。

37歲的牧田頂著美、日職棒資歷來台，但在中職成績欠佳，一軍登板6場、5.1局，就有4場掉分，防禦率8.44；更離譜的數據是對戰28打數就被敲出14安打，被打擊率高達5成，為本季累積投1局以上的121名投手中最慘。

牧田被打擊率高的問題難解，在8月11日被降下二軍，此後未再有晉升機會，今天遭到註銷，也確定今年不可能再於一軍出賽。

刷掉牧田後，兄弟仍有5名洋將，包括目前在一軍的德保拉、麥力德、福來喜，以及今天完成註冊的泰樂，巴拿馬籍的奧特羅則在本周抵台，兄弟還需抉擇淘汰哪位洋將。

中信兄弟隊新洋將泰樂（Tyler Viza）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋將泰樂（Tyler Viza）。圖／中信兄弟隊提供

中職 中信兄弟 牧田和久

延伸閱讀

中職／德保拉7日快篩陽性 助總又有輪值難題了

中職／洋將海！兄弟簽巴拿馬左投奧特羅 已有6位外援

中職／新洋投泰樂完成簽約 中信兄弟5洋將在手

中職／狂操五年沒傷痛 黃子鵬還投出鬼神般數據

相關新聞

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

林岳平確定從統一獅隊的「總餅」進化為中華隊的「餅總」，今天在2023年世界棒球經典賽選訓會議上，中華職棒聯盟提出的總教練...

日職／坂本勇人被爆始亂終棄！害人墮胎、憂鬱症 得性病還怪對方

讀賣巨人當家隊長及主砲的明星內野手，並曾多次入選國家隊的強打坂本勇人，近日爆發嚴重的性醜聞爭議，不只震驚整個日本棒壇，也讓自古以來便以紳士軍團自居的讀賣巨人隊，再度蒙上一層陰影。

U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

休息不到16小時再上賽場，中華隊揮別前一天的苦戰，今天在U18世界盃棒球賽提前在5局以13：2輕取澳洲隊，預賽取得2連勝...

中職／兄弟註冊洋投泰樂 「和製潛水艇」牧田和久掰了

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊今天進行異動，註冊新洋投泰樂，「和製潛水艇」牧田和久則遭到註銷，確定被棄用。

U18世界盃／左投林詔恩今晚對決墨西哥 牛棚王彥恩得再調整

U18世界盃棒球賽中華隊預賽第2戰投打發揮、以13：2、5局提前結束擊敗澳洲拿下2連勝，但總教練周宗志表示，後援投手王彥恩還需要...

中職／在台灣吃海鮮很幸福 猿隊「海鮮趴」有主題球衣

樂天桃猿隊9月的唯一假日主場在9月17、18日登場，將有元家企業贊助的「海鮮主題趴」。元家企業首度成為猿隊合作夥伴，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。