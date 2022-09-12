快訊

直播／邊境、校園防疫新制今上路 指揮中心下午2時記者會說明

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

俄烏衝突200天 澤倫斯基證實：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

MiLB／陳聖平單場2安2盜近況佳 黃暐傑先發無關勝敗

中央社／ 台北12日電
陳聖平。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶
陳聖平。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶

旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平近況不錯，今天敲2安、跑出2次盜壘成功，連2場出賽敲雙安；巨人隊3A投手黃暐傑今天先發投2.1局，失掉3分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A亞利桑那響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打2棒、守三壘。

陳聖平1局壘上有人時敲出雙殺打，3局選到四壞保送上壘，4局壘上有人時敲出左外野方向安打，靠著隊友安打跑上二壘、成功盜上三壘，5局再敲出左外野方向安打、跑出單場第2盜，7局敲出中外野方向飛球出局。

陳聖平9局吞下三振，今天總計5打數敲出2支安打，有1保送、1三振、1得分，還跑出2次盜壘成功，近4場比賽有3戰單場至少雙安，賽後打擊率3成64；球隊終場以8：5拿勝。

舊金山巨人隊小聯盟3A今天與奧克蘭運動家交手，巨人隊派出台灣投手黃暐傑先發，黃暐傑開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後接連投出2次四壞保送、被敲3支安打失掉3分退場，接替投球的隊友及時穩住，沒有多掉分數。

黃暐傑今天總計用53球投2.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊1比3落後時退場，隊友火力支援，比賽後半段搶分，巨人隊終場以7：6拿勝，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率4.53。

黃暐傑 陳聖平

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊5局KO澳洲2連勝 黃劼希享受赴美經驗

中職／林立挑戰夢幻打擊四冠王 旅日發展機會卻極渺茫

U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

中職／獅隊火力支援克維斯第2勝 陳韻文125救援獨居第2

相關新聞

經典賽／台灣的「餅總」 林岳平掌中華隊兵符確定了

林岳平確定從統一獅隊的「總餅」進化為中華隊的「餅總」，今天在2023年世界棒球經典賽選訓會議上，中華職棒聯盟提出的總教練...

日職／坂本勇人被爆始亂終棄！害人墮胎、憂鬱症 得性病還怪對方

讀賣巨人當家隊長及主砲的明星內野手，並曾多次入選國家隊的強打坂本勇人，近日爆發嚴重的性醜聞爭議，不只震驚整個日本棒壇，也讓自古以來便以紳士軍團自居的讀賣巨人隊，再度蒙上一層陰影。

U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

休息不到16小時再上賽場，中華隊揮別前一天的苦戰，今天在U18世界盃棒球賽提前在5局以13：2輕取澳洲隊，預賽取得2連勝...

中職／兄弟註冊洋投泰樂 「和製潛水艇」牧田和久掰了

9月19日的中職洋將註冊大限逼近，中信兄弟隊今天進行異動，註冊新洋投泰樂，「和製潛水艇」牧田和久則遭到註銷，確定被棄用。

U18世界盃／左投林詔恩今晚對決墨西哥 牛棚王彥恩得再調整

U18世界盃棒球賽中華隊預賽第2戰投打發揮、以13：2、5局提前結束擊敗澳洲拿下2連勝，但總教練周宗志表示，後援投手王彥恩還需要...

中職／在台灣吃海鮮很幸福 猿隊「海鮮趴」有主題球衣

樂天桃猿隊9月的唯一假日主場在9月17、18日登場，將有元家企業贊助的「海鮮主題趴」。元家企業首度成為猿隊合作夥伴，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。