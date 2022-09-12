MiLB／陳聖平單場2安2盜近況佳 黃暐傑先發無關勝敗

旅美響尾蛇隊高階1A野手陳聖平近況不錯，今天敲2安、跑出2次盜壘成功，連2場出賽敲雙安；巨人隊3A投手黃暐傑今天先發投2.1局，失掉3分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A亞利桑那響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打2棒、守三壘。

陳聖平1局壘上有人時敲出雙殺打，3局選到四壞保送上壘，4局壘上有人時敲出左外野方向安打，靠著隊友安打跑上二壘、成功盜上三壘，5局再敲出左外野方向安打、跑出單場第2盜，7局敲出中外野方向飛球出局。

陳聖平9局吞下三振，今天總計5打數敲出2支安打，有1保送、1三振、1得分，還跑出2次盜壘成功，近4場比賽有3戰單場至少雙安，賽後打擊率3成64；球隊終場以8：5拿勝。

舊金山巨人隊小聯盟3A今天與奧克蘭運動家交手，巨人隊派出台灣投手黃暐傑先發，黃暐傑開賽連抓7個出局數，直到3局1人出局後接連投出2次四壞保送、被敲3支安打失掉3分退場，接替投球的隊友及時穩住，沒有多掉分數。

黃暐傑今天總計用53球投2.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉3分責失分，球隊1比3落後時退場，隊友火力支援，比賽後半段搶分，巨人隊終場以7：6拿勝，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率4.53。