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中職／在台灣吃海鮮很幸福 猿隊「海鮮趴」有主題球衣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊9月17、18日主場舉辦元家企業贊助的「海鮮主題趴」，今天公布主題球衣，將海鮮世界穿上身。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊9月17、18日主場舉辦元家企業贊助的「海鮮主題趴」，今天公布主題球衣，將海鮮世界穿上身。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊9月的唯一假日主場在9月17、18日登場，將有元家企業贊助的「海鮮主題趴」。元家企業首度成為猿隊合作夥伴，今天公布主題球衣「元來家的距離如此相近」，將海鮮世界穿上身。

猿隊今天公布主題球衣，採用水墨感的素描勾勒海鮮世界，經典元家企業色白、藍、綠分飾球衣大身色，海鮮世界的食物是傳遞幸福的滋味，餐桌是凝聚親情的場域。

海鮮趴將在六、日兩天賽事於下午3點半在賽前場外舞台區舉辦鮭魚海鮮料理秀，球團行政主廚潘建安搭配樂天女孩隊長籃籃（9月18日）以及Yuri（9月17日）將擔任料理秀的副廚，為現場球迷獻上球場首創的海鮮料理秀，直播下單鮭魚還可享球場專屬超殺優惠。當天加入元家宅鮮配會員，現場再抽一年份（12盒）藍鑽蝦免費帶回家，吉祥物藍鑽蝦哥也在兩天賽事帶動現場球迷。

台灣最大水產進口公司元家企業經營水產有50年歷史，客戶群遍及台灣各地盤商批發、食品加工廠、量販、超市、餐飲通路等，2000年正式成立海鮮宅配網單位服務末端消費客戶，從蝦、生蠔、鮭魚、鱈魚到龍蝦、帝王蟹，元家企業打造出華麗的水產王國，數十載間，成為產業的領導先驅。

樂天桃猿 樂天女孩 海鮮

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