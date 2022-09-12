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U18世界盃／左投林詔恩今晚對決墨西哥 牛棚王彥恩得再調整

中央社／ 台北12日電
U18世界盃棒球賽中華隊今晚11點要對上強敵墨西哥。（中華民國棒球協會提供／中央社） 中央社
U18世界盃棒球賽中華隊今晚11點要對上強敵墨西哥。（中華民國棒球協會提供／中央社） 中央社

U18世界盃棒球賽中華隊預賽第2戰投打發揮、以13：2、5局提前結束擊敗澳洲拿下2連勝，但總教練周宗志表示，後援投手王彥恩還需要再調整；今晚與墨西哥隊交手預計派出左投林詔恩先發。

昨交手澳洲隊，中華隊先發投手孫易磊投3局失1分、展現壓制力，王彥恩、舒治浩依序登板，僅王彥恩再多掉1分。

中華隊團隊敲出10支安打，黃劼希3次打擊都建功，單場2安4打點、有1次盜壘成功，預賽連2戰都敲出安打，打擊手感維持得不錯。不過黃劼希自評狀況不算特別好，還是有揮到一些壞球，希望繼續維持攻守穩定度。

周宗志表示，孫易磊這場比賽整體而言投得有點太「閃」了，很多打席都是壞球數走前面，才慢慢把好球數搶回來、比較不應該。

周宗志也提到，目前後援投手的部分，王彥恩在投手群中算是狀況比較不好的，還需要再調整，其餘牛棚投手，包括林鉑濬、陽念希、伍祐城狀況都調整得不錯。

中華隊首戰交手義大利，團隊敲出7支安打、攻下2分，與澳洲隊交手團隊敲10安、大量得分。周宗志表示，有提醒球員攻擊策略、要求選球、不要追打壞球，把擊球的節奏顧好，對澳洲隊比賽整體在攻擊、戰術執行上都做得不錯，展現速度、得點圈打擊機會也把握不錯，才能把分數拉開。

下場比賽中華隊預計今晚11時對上墨西哥，屆時將派出左投林詔恩先發全力搶勝。目前分組戰績，日本拿下3勝、中華隊2勝、墨西哥2勝1敗。

棒球 牛棚

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