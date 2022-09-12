中職／與胡智為籌備婚禮中 艾璐試婚紗絕美照迷倒粉絲

統一獅隊投手胡智為與妻子同時也是「Uni-Girls」成員的艾璐，今年初宣布步入禮堂，夫妻倆目前正積極籌備婚禮，而近期艾璐終於曬出試穿婚紗的照片，並透露兩人各為台北與台中人，因此將會舉辦兩場婚禮。

艾璐日前於Instrgram發出多張自己試穿婚紗的照片，有美麗大方的白色系、獨特的深藍色，艾璐也大秀美背與「事業線」。他表示，由於和先生胡智為分別來自兩個不同的城市，因此將在台北與台中兩地各辦一場婚禮，同時也預告這次發布的婚紗照為台中場的服裝，他指出，除了貼文po出的幾套婚紗，希望其他套婚紗能走活潑可愛、顏色鮮豔風格。

貼文一出，吸引5000多名粉絲按讚，其中不乏樂天女孩啦啦隊成員，琳妲不忘推銷自己的產品，寫下：「好美欸，記得用蹦迪」，而巫苡瑄、嘎琳也都紛紛大讚「好美」。