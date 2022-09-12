中職／獅吼音樂祭 Uni-Girls新單曲、文慧如開唱打頭陣

統一獅隊一年一度的音樂祭，今年有療癒系插畫角色「爽爽貓」加入吉祥物萊恩、盈盈的貓科家族，攜手打造最可愛的2022獅吼音樂祭「喵喵狂想曲」，今天公布以女孩為主的23日首部曲「YOU NEED GIRLS」，賽前將有精心籌備的Uni-Girls專屬第三張單曲「 Project V 」發表，賽後邀請創作才女文慧如開唱。

「喵喵狂想曲」主題日將於9月23到25日一連3天於台南棒球場登場，首部曲「YOU NEED GIRLS」將在23日登場，18位女孩全員到齊，以最大陣仗之姿打造出女孩盛典，女孩們不僅整場賽事會輪番上陣，每局輪流至看台與球迷站在一起發揮女子力、熱血應援，更於賽後各自拿出當家本領，登上一、三壘看台聯合展演。

繼2018年所發表的首張單曲「Wake Up 」，以及2020年發行的第二張單曲「 Can’t Touch That 」後，Uni-Girls於2022年成員擴編至18位為史上最多，並正式發行第三張單曲「 Project V 」。以北歐神話中的女武神瓦爾基麗 (Valkyrie) 及象徵勝利 (Victory) 的「V」為概念，呈現UG女孩們身上所閃耀的迷人光芒、與宛如女戰士般渴望勝利的堅定信念，宣示：「我們不只是女神，更是剽悍又絕美的女武神」。

為了在音樂祭首日完美公開亮相，女孩們花了多個月的時間精心籌備、練舞與拍攝MV，隊長Yuki表示：「這次的曲風和舞蹈，女孩們都很喜歡，有別於以往在球場看到的表演，這首單曲讓我們盡情的表現出平常看不到的另一面性格以及魅力。非常感謝球團及女孩總監Endo，特地找來眾多藝人指定編舞的大師級舞蹈老師YoYo老師，女孩們都很興奮也很期待在大家面前呈現這支絕對震撼視覺及聽覺的單曲。」