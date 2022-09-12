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中職／「小可愛」成西苑剋星 江坤宇對土投7轟全打同校校友
中信兄弟「游擊車車」江坤宇在剛結束的金控大戰打出本季第4轟，同時也是生涯第9轟，苦主又是棒球名校西苑高中出品的陳仕朋。
江坤宇職棒生涯今年踏入第3年，他只打出9發全壘打，長打能力雖不優異，但他靠著「機關槍」攻擊火力與「中華隊未來十年游擊」優秀的守備能力站穩兄弟先發陣容。
有趣的是，江坤宇生涯至今所擊出的9支全壘打中，撇除味全龍隊伍鐸和悍將范米特兩位洋投，其餘7轟的土投苦主，全部都是西苑中學的校友，分別為陳仕朋、施子謙，鄭鈞仁、洪聖欽，江坤宇也因而獲得「西苑剋星」的稱號。
江坤宇生涯也「吃定」陳仕朋，除了有3發全壘打表現，對戰打擊率也高達.419，31打數狂敲13安，長打率更高達.774。
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