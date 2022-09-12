日職／坂本勇人被爆始亂終棄！害人墮胎、憂鬱症 得性病還怪對方

讀賣巨人當家隊長及主砲的明星內野手，並曾多次入選國家隊的強打坂本勇人，近日爆發嚴重的性醜聞爭議，不只震驚整個日本棒壇，也讓自古以來便以紳士軍團自居的讀賣巨人隊，再度蒙上一層陰影。

根據日本媒體「文春Online」報導，坂本在兩年多前的某次酒宴上，認識一位女性「A小姐」。A小姐雖然對棒球不熟悉，並不認識坂本，但觀察到他是一位受現場男士們仰慕的大人物。而坂本也積極向A小姐搭話，讓她對坂本留下相當好的印象。兩人在酒宴過後，仍以一個月一到兩次的頻率見面，坂本也多次稱讚A小姐的容貌。

為了和坂本相處，A小姐還為此學習怎麼看棒球。不過在過程中，坂本自稱是「看心情做事」的性格，因此有時對待A小姐的態度顯得相當隨便。A小姐雖然喜歡坂本，但也知道兩人並非正式的交往關係。隨著時間過去，坂本儘管在性方面上，經常提出諸如「抓頭髮」、「從後面來」等比較激烈的要求，但對A小姐本人的態度卻越來越隨便。

起先坂本在每次床事過後，都會支付三萬日圓（約相當於新台幣6437元）作為事後藥的費用，但後來縮水成兩萬日圓（約相當於新台幣4291元）。去年東京奧運期間，坂本被檢查出性病，雖然後來治好了，但他卻指責是A女傳染給她的。然而，A女一直以來都只和坂本發生關係，而且也推測出坂本應該和不少女性有所往來，認為性病來源不會是自己。

後來，A女更被檢查出懷有身孕。即便自己因為懷上「喜歡對象的孩子」而感到有些開心，但坂本卻不願意認這個小孩，只不斷催促A女趕快墮胎，並說墮胎後才會跟她見面。坂本後來還對A女大開玩笑，表示這樣就可以「無限中出」、「不吃藥也行」，還嘲諷A女肚子裡的骨肉「明明是沒人想要的孩子，哪裡可愛了呢」。

最後，A女還是只能選擇墮胎，並且找了律師。在多重打擊下，A女最終染上了憂鬱症。由於整起事件皆為A女的朋友爆料，媒體曾試圖向A女本人追問細節，但對方選擇避而不談。媒體再聯絡讀賣巨人球團，也只得到低調回應，表示一切等待雙方律師的商議及統一回覆。然而整起始亂終棄的性醜聞風波，已經讓奉守創辦者正力松太郎遺訓「巨人軍要常維持紳士風度」的球團，形象遭到嚴重的打擊。