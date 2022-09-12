U18世界盃／中華隊5局KO澳洲2連勝 黃劼希享受赴美經驗

中華青棒隊今天在U18世界盃棒球賽對決澳洲，全場揮出10支安打，加上澳洲隊投手群出現6次保送，提前在5局結束以13：2大勝，在預賽B組取得2連勝。

中華隊在熱身賽以10：1擊敗澳洲，今天正式交手，推出3名投手孫易磊、王彥恩、舒治浩聯手壓制澳洲打線，聯手只被揮出4支安打，以11分之多大勝；中華隊總教練周宗志表示，全隊戰術執行、速度發揮做得還不錯，加上有把握得點圈攻擊機會，才能把比分拉開。

中華隊開賽利用澳洲先發投手控球不穩，沒有安打就攻占滿壘，黃劼希揮出兩分打點安打，成為致勝一擊。

3局上中華隊攻勢再起，靠著澳洲隊失誤、保送以及短打推進，形成1人出局二、三壘有人，接著王念好、黃劼希安打、發動雙盜壘，這半局攻下3分。

中華隊第4局火力全開，打了10人次攻下5分，打完前4局10：2領先，5局上追加3分，成為提前結束比賽的關鍵。

孫易磊先發3局被揮出3支安打、失1分，三振、保送各兩次，王彥恩、舒治浩各投1局，王彥恩4局下失1分。

周宗志表示，孫易磊還是有點太小心了，投得比較保守，導致常常陷入球數落後的局面，讓自己比較辛苦，這點必須改進；後援投手部分，王彥恩的進度算是比較落後，必須加強調整，其他投手還蠻到位。

孫易磊自認表現普通，他表示，比較可惜是投球局數不長，希望接下來比賽做好吃局數的任務，今天原本設定用變化球搶好球，但感覺澳洲打者對直球掌握度不好，所以改成用直球為主。

孫易磊說，美國打球環境感覺很舒服，也很享受美式球風，希望有機會能一直在這裡比賽。

黃劼希揮出兩支安打、攻下4分打點，他表示，開賽兩戰狀況其實沒有特別好，揮到一些壞球，仍要繼續維持攻守兩端的穩定度，這次能到美國和各國同年齡選手比賽，對自己是很棒的經驗，覺得還有很多進步空間可以努力。