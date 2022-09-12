快訊

青少年犯罪率劇增 已成國家危機

梅花逼近台灣 周一慎防豪雨及短延時強降雨

U18世界盃／黃劼希2安4打點 台灣預賽2連勝

中央社／ 台北12日電

U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第2戰今天與澳洲隊交手，先發投手孫易磊3局失1分好投壓制，黃劼希3次打擊都建功，單場2安4打點，台灣隊就以13比2、5局扣倒澳洲拿下預賽2連勝。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，台灣隊預賽首戰靠著邱鑫再見安打擊敗義大利，第2戰與澳洲隊交手，派出陣中投打二刀流孫易磊擔任先發投手。

台灣隊首局抓準澳洲隊先發投手諾艾（Tyson Noel）控球不穩，靠著接連觸身球保送、四壞保送攻佔滿壘，2人出局滿壘時黃劼希適時安打、一棒送回2分，開賽幫助球隊取得領先、也帶起團隊士氣。

台灣隊3局再起攻勢，靠失誤、捕逸、四壞保送、犧牲觸擊攻佔二、三壘，之後王念好適時擊出安打添分，黃劼希補上安打，送回團隊第4分，再靠著雙盜壘跑回第5分。

台灣隊4局靠著鄭俊瑋、邱鑫接連安打、陳致語選到保送攻佔滿壘，又靠暴投跑回1分，再靠野手選擇跑回第7分，黃劼希敲出三壘方向滾地球造成澳洲隊失誤，台灣隊再跑回2分，林盛恩並以高飛犧牲打送回第10分。

孫易磊今天前3局雖然都有讓澳洲隊打者上壘，但沒有失掉分數，4局續投保送首名打者、1個出局數都沒有抓到就退場。

接替投球的王彥恩投出保送、被敲安打失分，但這1分算在孫易磊身上，之後再被敲出滾地球讓澳洲隊跑回第2分。孫易磊今天總計投3局被敲3支安打，投出2次三振、2次保送，失掉1分責失分，展現出壓制力。

台灣隊5局靠邱鑫、陳致語接連安打、盜壘，劉俊緯關鍵安、一棒2分幫球隊把領先差距拉開至10分，陽念希代打敲安、再多添1分保險分；台灣隊打線發揮，黃劼希3打數敲2支安打，貢獻4分打點、有1次盜壘成功，劉俊緯單場1安2保送貢獻3分打點。

台灣隊拿下預賽2連勝，下一場比賽將於今天晚間11時與墨西哥隊交手，台灣隊預賽與日本、墨西哥、巴拿馬、澳洲、義大利同在B組，台灣和日本目前預賽都是2勝，墨西哥戰績1勝1敗。

棒球

延伸閱讀

U18亞青女籃／中華隊下半場僅10分 季軍奉送日

U18世界盃／中華隊再見安 驚險首勝

U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

日職／吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安

相關新聞

中職／吳哲源寫兄弟土投最長連勝紀錄 羅力最終戰吞敗

今晚在洲際球場之戰兩度因雨暫停、各1小時，兩隊先發投手都努力撐過去，富邦悍將隊羅力在生涯最終戰投了4.1局才退場，中信兄...

中職／獅隊火力支援克維斯第2勝 陳韻文125救援獨居第2

統一獅隊今天在台南主場迎戰味全龍隊，面對5名投手揮出12支安打，郭阜林4打數3安打、攻下兩分打點，陳鏞基也有2安、2打點...

中職／羅力生涯1500局達陣 洲際客場掌聲中退場

富邦悍將隊洋投羅力的生涯最後一戰，老天爺不賞臉，洲際球場因雨勢關係打打停停，但羅力堅持投到5局下1出局，剛好集滿生涯第1...

中職／羅力最後里程碑 刻在1500局

大雨澆不熄羅力堅持投下去的熱情，這位富邦悍將隊傳奇洋投昨晚在台中洲際球場先發，經歷兩次各1小時因雨暫停，最終還是投完4....

U18世界盃／中華隊再見安 驚險首勝

U18世界盃棒球賽中華隊首戰遇到雷雨，經過6小時等待，還好手感及時回溫，先發投手黃保羅5局7次三振好投穩住局面，7局下邱...

U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

休息不到16小時再上賽場，中華隊揮別前一天的苦戰，今天在U18世界盃棒球賽提前在5局以13：2輕取澳洲隊，預賽取得2連勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。