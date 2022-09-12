U18世界盃／5局提前扣倒澳洲 中華隊預賽2連勝

休息不到16小時再上賽場，中華隊揮別前一天的苦戰，今天在U18世界盃棒球賽提前在5局以13：2輕取澳洲隊，預賽取得2連勝。

本屆U18世界盃於美國佛羅里達州開打，中華隊的首戰在昨天受到雨勢影響，原訂當地時間上午11點的賽事，等到下午5點過後才開打，從午場變晚場，打到約晚上7點半完賽，以2：1險勝義大利，隔天的次戰又是上午11點的賽事，但小將們上緊發條再搶勝利。

中華隊此役僅第2局沒有分數進帳，澳洲投手頻繁保送，守備也不幫忙連連失誤，讓中華隊持續攻城掠地，首局就把握4次四死球保送開啟的機會，黃劼希在滿壘時敲出安打掃回兩分，先幫中華隊開張分數。

第3局則在澳洲的失誤、保送出現後，中華隊攻勢就此點燃，王念好、黃劼希的安打各挹注1分打點，雙盜壘得逞讓中華隊再添分數；第4局持續搶攻，單局打了10人次、灌進5分，擴大為10：0領先。

中華隊由孫易磊先發，前3局未失分，4局下續投面對首位打者保送後退場，王彥恩接手後未能解危，投1局有1保送、被敲1安打，澳洲隊追回2分，但中華隊隨即在5局上串聯4支安打，劉俊緯的安打帶有2分打點，再把雙位數差距的領先優勢討回來。

舒治浩把關5局下，雖以保送開局，但先是送出三振，接著是打向三壘的滾地球形成再見雙殺，中華隊提前在5局打完拿下勝利。

不同於首戰面對義大利打得辛苦，中華隊此役靠10安打、6四壞保送大舉攻下13分，台鋼雄鷹隊在今年選秀第6輪（第10指名）選進的黃劼希，敲出雙安、貢獻4分打點。