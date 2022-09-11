中職／史上第3人 羅力最終戰中職生涯1500局達陣

富邦悍將洋投羅力最終戰先發對中信兄弟，而他10年前來台初次先發對手也是兄弟，羅力今天4.1局失2分吞敗投，但中職生涯1500局達陣，成為史上第3人，悍將最終以1比4落敗。

今年是37歲羅力（Mike Loree）在中職第10個球季，而他為陪伴家人，8月下旬宣布引退，原訂9月5日主場新莊棒球場引退賽是離台前最後一場先發，羅力在當天引退賽拿下中職生涯第102勝，賽後球團也為羅力舉辦引退儀式，但後來因新洋投安得勝（Tanner Anderson）調整不及，羅力決定在返美前再多投1場。

悍將今天作客台中洲際棒球場迎戰中信兄弟，吸引7098人進場，洋投羅力中職生涯第240次走上投手丘，前2局都被兄弟隊擊出安打，所幸關鍵時候都用三振化解危機，3局下遭遇亂流，兄弟隊岳政華率先敲安，開啟球隊2分攻勢。

比賽前5局兩度因雨中斷、合計將近2小時，羅力直到5局下讓岳政華敲成滾地球、拿下1個出局數才退場，並脫下帽子向場邊球迷致意，球迷也用掌聲和歡呼聲回應。

悍將6局上靠著戴培峰安打，追回1分，兄弟隊洋砲福來喜（Francisco Pena）隨後在6局下一、三壘有人時，揮出二壘安打帶有2分打點，擴大比分；悍將後續得點圈有人但欠適時一擊，最終以3分差輸球。

洋投羅力2012年來台展開中職生涯，當時最先效力於Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），同年8月24日首度先發登板，對中信兄弟完投9局失1分，拿下中職首勝。

羅力今天賽前中職生涯累計投球局數1495.2局，巧合的是最終戰又遇到兄弟隊，投4.1局失2分，完成中職生涯1500局里程碑，儘管吞下敗投，但他是繼洋投勇壯、潘威倫後，中職史上第3人完成這項紀錄的投手，羅力在中職留下102勝72敗成績，賽後再度走出休息室，向場邊球迷揮手致意，又獲得全場球迷掌聲。

兄弟隊先發投手吳哲源此役繳出6局失1分優質先發成績，個人本季拿下9連勝，也改寫「假日飛刀手」陳義信1994年締造的隊史本土投手單季最多連勝紀錄。