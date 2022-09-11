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中職／吳哲源寫兄弟土投最長連勝紀錄 羅力最終戰吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手吳哲源。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊先發投手吳哲源。圖／聯合報系資料照

今晚在洲際球場之戰兩度因雨暫停、各1小時，兩隊先發投手都努力撐過去，富邦悍將隊羅力在生涯最終戰投了4.1局才退場，中信兄弟隊吳哲源更是以6局失1分表現，率領球隊以4：1擊敗富邦悍將隊，個人9連勝寫下隊史本土投手新紀錄。

開賽前洲際球場外出現彩虹，開賽後卻遇到雨勢兩度中斷，羅力的生涯最後一戰，在3局下遇到雨勢時，也被兄弟敲出4支安打，丟掉2分。

而在4局上、5局上比賽兩度因雨暫停，羅力還是在牛棚區準備，等到5局下再登板，全場響起歡呼聲，投完1人次、生涯1500局達陣後，羅力退場休息，此時全場不分象迷、悍將迷都鼓起掌來，感謝這位傳奇洋投在中職的貢獻。

悍將隊在6局上追回1分，不過兄弟6局下，捕手福來喜在一、三壘有人時，敲出一支深遠二壘安打，一棒敲回2分，反而拉開到3分領先。

先發的吳哲源投完6局雖然帳面上僅85球，但中間兩度暫停都還是維持備戰，負擔不小，被敲6支安打僅失1分，為球隊取得勝利機會，收下個人本季第9勝，開季第2場出賽吞敗之後，就沒再輸過。

吳哲源創下中信兄弟隊史本土投手單季最長連勝紀錄，原本紀錄是1994年陳義信的單季8連勝，而隊史不分土洋投，最長連勝是2003年橫田久則的13連勝，中職最長則是2007年統一獅隊潘威倫的16連勝。

羅力的生涯最後一戰，4.1局被敲7支安打，失2分，在打線僅攻下1分情況下，吞下敗投，加上遇到雨勢打打停停，還是難以避免「問天」屬性。

羅力 吳哲源

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