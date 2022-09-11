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中職／獅隊火力支援克維斯第2勝 陳韻文125救援獨居第2

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳韻文生涯125次救援成功，獨居史上第2。圖／統一獅隊提供
陳韻文生涯125次救援成功，獨居史上第2。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南主場迎戰味全龍隊，面對5名投手揮出12支安打，郭阜林4打數3安打、攻下兩分打點，陳鏞基也有2安、2打點，終場8：4獲勝，下半季第10勝終於到手。

獅隊共有4名打者至少2安，另兩人是邱智呈、林安可，尤其第2局連續出現5支一壘打，機關槍攻勢搶下3分逆轉戰局，一路領先到比賽結束。

獅隊洋投克維斯2局上連續保送張祐銘、董秉軒，又出現暴投形成二、三壘有人，拿莫．伊漾揮出游擊滾地球，攻下全場第1分；克維斯再保送張政禹形成一、三壘有人，還好順利化解危機未再失分。

龍隊先發投手郭郁政開賽連續解決4名打者，不過2局下1出局後也出狀況，被獅隊5到9棒林子豪、陳鏞基、郭阜林、林岱安、林靖凱連揮安打，一下子掉了3分，最後讓陳傑憲揮出雙殺打結束這半局。

獅隊3局下攻勢再起，羅薩獲保送、林安可安打攻占一、三壘，林子豪揮出一壘滾地球，造成拿莫．伊漾失誤，不但攻下1分打點，還趁機跑上二壘，變成二、三壘有人；接著陳鏞基高飛犧牲打、郭阜林二壘打再攻下兩分，拉大到6：1領先。

郭郁政只投3局退場，被揮出7支安打，失6分有4分自責，戰績掉到7勝7敗，在台南吞下跨季5連敗；王玉譜接手後，獅隊5局下再靠林安可安打、盜壘，加上陳鏞基安打攻下全隊第7分。

克維斯投完前5局失1分，6局上出狀況，被吉力吉撈．鞏冠、張祐銘、 董秉軒揮出安打失兩分，用117球完成6局任務退場，被揮出4支安打，另有5次保送，奪下本季第2勝（2敗）。

龍隊7局上面對邱浩鈞，再靠石翔宇、李凱威安打加上暴投攻下1分，追成4：7；但8局下後援投手吳俊杰、林逸達出現3次四死球（包括1次觸身球），再被羅薩高飛犧牲打攻下1分，終場仍以4分之差落敗。

獅隊「終結者」陳韻文投1.2局無失分，拿下本季第10場救援成功，連續6年達到2位數，生涯125救援超越獅隊退役洋投凱撒1次，獨居中職史上第2，離林岳平129救援只剩4次。

獅隊9月打了7場只有兩勝，下半季10勝20敗仍在5隊排名墊底，龍隊單周2勝3敗，戰績14勝3和14敗，勝率降回5成。

獅隊全場12支安打力挺，洋投克維斯奪下本季第2勝。圖／統一獅隊提供
獅隊全場12支安打力挺，洋投克維斯奪下本季第2勝。圖／統一獅隊提供

陳鏞基 林安可

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