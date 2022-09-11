中職／羅力生涯1500局達陣 洲際客場掌聲中退場

富邦悍將隊洋投羅力的生涯最後一戰，老天爺不賞臉，洲際球場因雨勢關係打打停停，但羅力堅持投到5局下1出局，剛好集滿生涯第1500局後，退場接受全場歡呼。

前兩局兩隊都有得分機會，但皆欠缺關鍵一擊，羅力投到3局下先被岳政華敲出安打，接著現場出現不小雨勢，但比賽持續進行。

羅力在雨中奮戰，又被連敲2安，王威晨的安打帶有1分打點，好不容易三振後，又被陳子豪敲安再掉1分，最後再一次三振，加上抓到雙盜壘想衝本壘的王威晨，才結束這半局。

4局上換兄弟先發投手吳哲源上場投球時，又下起大雨，此時裁判決定比賽暫停，等了約1個小時後才重新開打，4局打完後，5局上又開始下雨，第二度暫停，同樣又是等了約1小時，才在8點40分又開打。

兩隊都沒換投，羅力在暫停時還是在伸展、熱身，5局下登板練投時，也引起現場球迷歡呼聲，再讓岳政華敲出滾地球出局後，此役投到4.1局，生涯1500局剛好達陣，教練團此時換投。

羅力與隊友一一致意後退場，並朝觀眾席脫帽致意，在掌聲中退場，生涯最後一戰留下的成績是4.1局、91球、被敲7支安打、失1分、5次三振，本季防禦率為2.54。

羅力賽前投球局數1495.2局，今天投完後成為史上第三位「1500局」俱樂部成員，前面是潘威倫2072局、勇壯1570局，現役投手中最接近的是樂天桃猿隊王溢正的1059.1局。