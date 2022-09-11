日職／中田翔復活近5戰3轟 生涯第9次單季20轟達陣
巨人隊今天在客場對戰廣島隊，丸佳浩、沃克（Adam Walker）、中田翔接連揮出全壘打，打完前3局就以5：0領先，中田翔本季第20轟出爐，巨人全隊5名球員達到20轟紀錄。
丸佳浩首局轟出右外野兩分砲，本季第26轟出爐，也是生涯13年第250轟，成為日職史上第68人，廣島球迷為這位昔日廣島隊球星熱情歡呼。
沃克2局上轟出中左外野方向陽春砲，本季第21轟拉大成3：0領先；中田翔3局上追加中左外野方向兩分砲，也是近5戰第3轟，生涯14年第9次達到單季20轟紀錄，巨人這3轟的苦主都是廣島先發投手遠藤淳志。
巨人本季另外兩名「20轟俱樂部」成員是岡本和真25轟、波蘭柯（Gregory Polanco）21轟，全隊5人達標也是2007年球季以來第4次。
中田翔前年在日本火腿隊31轟是個人單季最佳紀錄，去年8月被交易到巨人，單季合計只有7轟，今年出賽97場再創單季20轟，生涯累積284轟。
另外，西武隊今天以3：0擊敗日本火腿隊，終止3連敗，旅日好手吳念庭2打數掛零，被三振、保送各1次，本季打擊率2成33。
太平洋聯盟龍頭之爭十分激烈，軟銀隊暫居第1，但和排名第2、第3的西武、歐力士隊之間毫無勝差，樂天隊也只落後2.5場。
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