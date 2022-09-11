快訊

台南永康民宅烤肉致房屋全面燃燒 找到1焦屍2命危

日職／中田翔復活近5戰3轟 生涯第9次單季20轟達陣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中田翔。 巨人隊官方推特
中田翔。 巨人隊官方推特

巨人隊今天在客場對戰廣島隊，丸佳浩、沃克（Adam Walker）、中田翔接連揮出全壘打，打完前3局就以5：0領先，中田翔本季第20轟出爐，巨人全隊5名球員達到20轟紀錄。

丸佳浩首局轟出右外野兩分砲，本季第26轟出爐，也是生涯13年第250轟，成為日職史上第68人，廣島球迷為這位昔日廣島隊球星熱情歡呼。

沃克2局上轟出中左外野方向陽春砲，本季第21轟拉大成3：0領先；中田翔3局上追加中左外野方向兩分砲，也是近5戰第3轟，生涯14年第9次達到單季20轟紀錄，巨人這3轟的苦主都是廣島先發投手遠藤淳志。

巨人本季另外兩名「20轟俱樂部」成員是岡本和真25轟、波蘭柯（Gregory Polanco）21轟，全隊5人達標也是2007年球季以來第4次。

中田翔前年在日本火腿隊31轟是個人單季最佳紀錄，去年8月被交易到巨人，單季合計只有7轟，今年出賽97場再創單季20轟，生涯累積284轟。

另外，西武隊今天以3：0擊敗日本火腿隊，終止3連敗，旅日好手吳念庭2打數掛零，被三振、保送各1次，本季打擊率2成33。

太平洋聯盟龍頭之爭十分激烈，軟銀隊暫居第1，但和排名第2、第3的西武、歐力士隊之間毫無勝差，樂天隊也只落後2.5場。

巨人 中田翔 日本火腿

延伸閱讀

日職／吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安

日職／王柏融二軍敲雙安 張奕中繼最快球速飆158公里

日職／中田翔達千分打點史上第47人 巨人新舊4棒兩樣情

MLB／賈吉48轟出爐 有望成61年來首位60轟「乾淨重砲」

相關新聞

U18世界盃／黃保羅5局7K 邱鑫再見安打中華隊搶首勝

中華隊在U18世界盃的首戰因雨延後6小時才開打，過程也贏得驚險，先發投手黃保羅5局、7K失1分，7局下靠著邱鑫的再見安打...

日職／中田翔復活近5戰3轟 生涯第9次單季20轟達陣

巨人隊今天在客場對戰廣島隊，丸佳浩、沃克（Adam Walker）、中田翔接連揮出全壘打，打完前3局就以5：0領先，中田...

日職／吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天迎戰北海道日本火腿鬥士隊，2打數無安打，僅靠著保送上壘，近期打擊陷入小低潮，最近4戰僅...

日職／王柏融二軍敲雙安 張奕中繼最快球速飆158公里

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融今天在二軍繳出雙安的表現；歐力士猛牛隊台灣投手張奕則在二軍中繼2局無失...

U18世界盃／首戰驚險贏義大利 中華隊等太久手腳沒放開

U18世界盃棒球賽中華隊首戰一波三折，經過6小時的因雨等待，終於以2：1險勝義大利隊，靠得是邱鑫再見安打，首戰攻勢串聯不...

中職／林立雙響砲 獨居打擊四冠王

樂天桃猿隊在中秋滿月之下變身暴力猿，林立單場雙響砲、4分打點帶領下，昨晚在台南球場狂敲13支安打，以8：3擊敗統一獅隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。