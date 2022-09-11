日職／吳念庭獲保送 近4戰僅敲1安

旅日埼玉西武獅隊台灣野手吳念庭今天迎戰北海道日本火腿鬥士隊，2打數無安打，僅靠著保送上壘，近期打擊陷入小低潮，最近4戰僅出現1支安打。

日本職棒西武獅隊今天在主場西武巨蛋與日本火腿隊交手，吳念庭先發守二壘，但棒次從原本的第5棒調整至第8棒。

西武獅隊2局下靠著中村剛也陽春全壘打，先馳得點，3局下延續攻勢，金子侑司、源田壯亮連續安打，加上森友哉高飛犧牲打，再添2分，最終就以3比0完封對手。

吳念庭9月6日敲出本季第5轟後，包括今天在內，最近4場比賽僅出現1支安打，賽後打擊率2成33。

西武獅隊此役動用6名投手，與座海人先發投5局無失分，被敲4安，後續5任投手合計僅讓對手擊出1支安打，且未再掉分，聯手守住勝利。