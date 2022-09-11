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日職／王柏融二軍敲雙安 張奕中繼最快球速飆158公里

中央社／ 台北11日電
王柏融今天二軍敲雙安。 擷圖自推特(資料照)
王柏融今天二軍敲雙安。 擷圖自推特(資料照)

效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融今天在二軍繳出雙安的表現；歐力士猛牛隊台灣投手張奕則在二軍中繼2局無失分，最快球速158公里。

王柏融今天在火腿隊二軍出賽，出戰樂天金鷲隊，擔任開路先鋒，守左外野。

王柏融首局揮出右外野飛球遭到接殺，2局下在一壘有人情況下擊出安打，4局下則敲成二壘方向滾地球，6局下揮出右外野方向安打後，換上片岡獎人代跑，並接替守左外野。

王柏融此役4打數2安打，連3戰有安打表現，賽後打擊率3成16。

火腿隊今天全場掃出14支安打，包括5發全壘打，其中渡邊諒、梅林優貴都是單場雙響砲，幫助球隊以6比1贏球。

另外，歐力士猛牛隊台灣投手張奕同樣在二軍出賽，今天出戰阪神虎隊，第5局登板，投2局無失分，只用15球就解決6名打者，送出2次三振，賽後防禦率1.59。

張奕去年曾在二軍飆出最快球速157公里，今天出賽150公里以上的速球連發，最快球速飆到158公里。

不過，歐力士二軍今天打線熄火，僅靠著園部佳太2分砲添得分數，最終以2比12吞敗。

歐力士猛牛 日本火腿鬥士

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