U18世界盃／首戰驚險贏義大利 中華隊等太久手腳沒放開

U18世界盃棒球賽中華隊首戰一波三折，經過6小時的因雨等待，終於以2：1險勝義大利隊，靠得是邱鑫再見安打，首戰攻勢串聯不理想，總教練周宗志認為，賽前等待時間確實太久，打起來比較放不開。

中華隊原定賽程是台灣時間前天晚上11點就要開打，然而對手巴拿馬出現簽證問題而延賽，今天對戰義大利隊變成首戰，但原定昨天晚上11點的比賽，因雷雨影響，全隊出發球場備戰後又返回飯店等待通知，6小時後才開打。

好在先發投手黃保羅不受影響，投5局僅被敲2支安打，另有7次三振、1次保送，丟掉1分，黃保羅表示，今天投球內容感覺還不錯，不過就是比較可惜最後一位打者花了很多球結果還出現保送，比較不必要，拿到7次三振是有點意外，扛起首戰先發是肯定，但也提醒自己保持平常心。

中華隊打線除了4局下攻得1分外，到7局下才由黃劼希二壘打開起攻勢，代打的鄭俊瑋遭故意四壞保送，邱鑫把握機會一棒敲出右外野安打，終結比賽，為中華隊搶下首勝。

總教練周宗志表示，打擊方面今天串連做的比較不好，沒有把好球帶設定好，可能是第一場比賽，加上賽前等待時間真的很久，也讓大家比較放不開，打起來綁手綁腳的。