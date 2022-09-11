快訊

U18世界盃／黃保羅5局7K 邱鑫再見安打中華隊搶首勝

比車還寬！超狂車主「鱷魚後保桿」上高速公路 網友猜原因是這個

梅花偏向「小鋼炮型」颱風 吳聖宇： 不排除發陸警機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／黃保羅5局7K 邱鑫再見安打中華隊搶首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊先發投手黃保羅5局、7K失1分，無關勝敗。圖／中華棒協提供
中華隊先發投手黃保羅5局、7K失1分，無關勝敗。圖／中華棒協提供

中華隊在U18世界盃的首戰因雨延後6小時才開打，過程也贏得驚險，先發投手黃保羅5局、7K失1分，7局下靠著邱鑫的再見安打，以2：1擊敗義大利隊搶下首勝。

中華隊原本第一場對巴拿馬的比賽因對手簽證出狀況延期，對義大利之戰變成首戰，原定當地時間早上11點開打的比賽，也因下雨延後至5點15分才開打。

黃保羅開賽連續解決11人次，直到4局上才被敲出一支二壘安打，但也立刻用三振守住局面，5局上雖然開局就被敲安，但也用2次三振加上1次滾地出局凍結跑者。

中華隊打線則是在4局下攻下第1分，孫易磊敲出二壘安打，下一棒黃劼希犧牲推進上三壘，在宋嘉翔打擊時對方出現暴投，因此得到第1分。

6局上黃保羅續投出現保送，隨後換投，接手的林鉑濬連飆2K，但接下來投出保送後，又被敲出安打，丟掉1分算在黃保羅帳上，兩隊也變成平手。

林盛恩在6局上2出局一、二壘有人的危機登板接替，讓對手敲出投手前滾地出局，7局上林盛恩續投，雖然開局出現觸身球，但也靠著雙殺化解，但接下來連續2次保送再現危機，好在用三振收下最後出局數。

7局下中華隊黃劼希開局就敲出二壘打，代打宋嘉翔的鄭俊瑋遭故意四壞保送，無人出局一、二壘有人大好局面，邱鑫一棒敲出右外野安打，終結比賽，為中華隊搶下首勝。

中華隊

延伸閱讀

U18世界盃／台灣首戰對義大利 推黃保羅先發

U18女籃／領先20分遭追平 中華隊仍退紐西蘭晉4強

中職／悍將11新秀完成簽約 首輪黃保羅簽約金540萬

U18女籃／第三節21：0攻勢 中華隊奪近20年對大陸首勝

相關新聞

U18世界盃／黃保羅5局7K 邱鑫再見安打中華隊搶首勝

中華隊在U18世界盃的首戰因雨延後6小時才開打，過程也贏得驚險，先發投手黃保羅5局、7K失1分，7局下靠著邱鑫的再見安打...

日職／吳念庭單場1安1保送 西武延長賽不敵火腿

旅日西武隊野手吳念庭今天先發出賽，敲出1支安打、選到1次保送，西武隊與火腿隊鏖戰至延長賽第10局，火腿隊靠著近藤健介致勝...

中職／林立雙響砲 獨居打擊四冠王

樂天桃猿隊在中秋滿月之下變身暴力猿，林立單場雙響砲、4分打點帶領下，昨晚在台南球場狂敲13支安打，以8：3擊敗統一獅隊，...

中職／眾星拱「月」 陳仕朋奪第5勝

綽號「月月」的陳仕朋，在中秋節不用「問天」，7局上等到范國宸的安打掃回超前分，富邦悍將隊終場以3：2險勝中信兄弟隊。陳仕...

中職／中秋滿月暴力猿變身 林立雙響砲獵獅

昨天隊友朱育賢才追上進度，樂天桃猿隊林立今天單場雙響砲再次拉開差距，以12轟獨居中職全壘打王，中秋節滿月之下全「猿」變得...

中職／今天「月月」最大 范國宸致勝安當陳仕朋的超人

富邦悍將隊范國宸單場3安打、貢獻2分打點，第7局的安打一棒掃回超前分，幫助悍將隊以3：2擊敗中信兄弟隊，也讓先發6.2局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。