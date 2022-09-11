U18世界盃／黃保羅5局7K 邱鑫再見安打中華隊搶首勝

中華隊在U18世界盃的首戰因雨延後6小時才開打，過程也贏得驚險，先發投手黃保羅5局、7K失1分，7局下靠著邱鑫的再見安打，以2：1擊敗義大利隊搶下首勝。

中華隊原本第一場對巴拿馬的比賽因對手簽證出狀況延期，對義大利之戰變成首戰，原定當地時間早上11點開打的比賽，也因下雨延後至5點15分才開打。

黃保羅開賽連續解決11人次，直到4局上才被敲出一支二壘安打，但也立刻用三振守住局面，5局上雖然開局就被敲安，但也用2次三振加上1次滾地出局凍結跑者。

中華隊打線則是在4局下攻下第1分，孫易磊敲出二壘安打，下一棒黃劼希犧牲推進上三壘，在宋嘉翔打擊時對方出現暴投，因此得到第1分。

6局上黃保羅續投出現保送，隨後換投，接手的林鉑濬連飆2K，但接下來投出保送後，又被敲出安打，丟掉1分算在黃保羅帳上，兩隊也變成平手。

林盛恩在6局上2出局一、二壘有人的危機登板接替，讓對手敲出投手前滾地出局，7局上林盛恩續投，雖然開局出現觸身球，但也靠著雙殺化解，但接下來連續2次保送再現危機，好在用三振收下最後出局數。

7局下中華隊黃劼希開局就敲出二壘打，代打宋嘉翔的鄭俊瑋遭故意四壞保送，無人出局一、二壘有人大好局面，邱鑫一棒敲出右外野安打，終結比賽，為中華隊搶下首勝。