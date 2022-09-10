中職／中秋滿月暴力猿變身 林立雙響砲獵獅

昨天隊友朱育賢才追上進度，樂天桃猿隊林立今天單場雙響砲再次拉開差距，以12轟獨居中職全壘打王，中秋節滿月之下全「猿」變得更加暴力，敲出13支安打，以8：3擊敗統一獅隊。

林立今天在3局上的陽春砲，一度打破0：0僵局，4局上嚴宏鈞在二壘有人時敲出安打，也有1分打點；不過5局下獅隊羅薩在一、三壘有人時敲出二壘打先追1分，下一棒林安可的高飛犧牲打追平比數。

2：2進入6局上，獅隊投手從先發的江辰晏換成施子謙，猿隊趁機展開攻勢，林泓育保送、朱育賢二壘安打敲回超前分，三壘有人時楊晉豪敲安再添1分。

2出局一、三壘有人輪到林立打擊，此時投手已換成劉軒荅，但林立照樣轟出右外野全壘打，一棒3分擴大領先，後續成晉靠失誤上三壘，陳俊秀敲安，再添1分，猿隊單局就攻下6分，打了10個人次才收工。

林立單場5打數3安打，有2發全壘打，貢獻4分打點，在全壘打榜要回獨居領先後，目前12轟、70分打點、打擊率3成41、114支安打，四項數據持續位居聯盟第一。

猿隊先發投手曾仁和5局被敲6支安打，丟掉2分，6局上的分數進帳讓他收下本季第4勝；獅隊先發的江辰晏同樣5局失2分，最終無關勝敗，0.1局掉4分的施子謙承擔敗投。

林安可臨去秋波，在9局下敲出本季首轟，從猿隊菜鳥投手賴知頎手中敲出陽春砲，但影響不大；19歲的賴知頎去年選秀加盟猿隊，在今天迎來初登板，結果是0.2局失1分，唯一被敲的安打就是林安可那一轟。