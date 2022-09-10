中職／今天月月最大 范國宸致勝安當陳仕朋的超人

富邦悍將隊范國宸單場3安打、貢獻2分打點，第7局的安打一棒掃回超前分，幫助悍將隊以3：2擊敗中信兄弟隊，也讓先發6.2局失2分的陳仕朋等到領先，終場笑納本季第5勝。

陳仕朋先發6.2局共用95球，被敲出4安打，僅在第4局因江坤宇的兩分砲掉分，第7局兩出局時面對陳文杰投出保送後退場，賴智垣雖被代打陳偉漢敲出安打，但跑壘一陣混亂後抓下三壘的出局數，悍將隊驚險保住領先局面。

悍將隊此役攻勢不少，首局就靠兩支安打串聯先馳得點，但第100種得不了分的方式一再編寫新案例，第4局上無人出局就攻占一、三壘，5局則有一出局就站上三壘的大好機會，都以空手而歸收場。

悍將隊直到第6局終於突破自我，范國宸、辛元旭的安打開局後，高國麟短打成功推進，高國輝打向游擊的滾地球帶有1分打點，他也奮力跑出內野安打，追平戰局；第7局則由范國宸在得點圈有人的打席再次挺身而出，敲出單場第3支安打，一棒掃回致勝分。

兄弟8局下差點扳平，江坤宇打向左外野的二壘打，岳政華從一壘連闖三個壘包，替補上來的左外野手莊韋恩憑藉腳程快速處理，接球後回傳，三壘手辛元旭轉傳本壘，擋下巨大的1分。