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中職／邦村希望！范國宸猛打 生涯首寫百安賽季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊范國宸完成生涯第一個百安賽季。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將隊范國宸完成生涯第一個百安賽季。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊代理隊長范國宸真的超罩！賽前累積本季97支安打，今天面對中信兄弟隊前4打席全上壘，用3打數直接搞定百安，這是他生涯第一個百安賽季。

范國宸今年表現堪稱「邦村希望」，6月斬獲打擊MVP，為悍將隊2020年起第一位拿下單月MVP的打者，進入9月打擊狀況還是維持高檔。

范國宸去年的81安原已是生涯最佳，今年持續改寫個人成績。至今天賽前，聯盟有兩位百安打者，分別是樂天桃猿隊林立、味全龍隊郭天信，王威晨99安最接近，范國宸則是97安，結果范國宸先一步跨過百安門檻，

范國宸首局就以安打為悍將隊挹注第1分進帳，第2打席挨了觸身球，接下來兩打席都是安打，包括7局的安打掃回悍將隊的超前分。

此役確定猛打賞，也讓范國宸集滿本季百安，寫下生涯第一個百安賽季。

范國宸 富邦悍將 中信兄弟

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