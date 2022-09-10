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日職／吳念庭單場1安1保送 西武延長賽不敵火腿

中央社／ 台北10日電
旅日西武隊野手吳念庭今天先發出賽，敲出1支安打、選到1次保送。 擷圖自推特
旅日西武隊野手吳念庭今天先發出賽，敲出1支安打、選到1次保送。 擷圖自推特

旅日西武隊野手吳念庭今天先發出賽，敲出1支安打、選到1次保送，西武隊與火腿隊鏖戰至延長賽第10局，火腿隊靠著近藤健介致勝轟，以2比1拿下勝利。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打5棒、守二壘，吳念庭2局敲出二壘方向滾地球出局，4局2人出局後敲出左外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢、沒能拿下分數。

吳念庭7局吞下三振，9局選到四壞保送上壘，延長賽第10局從二壘移防三壘，今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率2成35。

今天兩隊前7局僵持不下、都沒有分數進帳，火腿隊8局靠著保送、近藤健介二壘打先送回1分，西武隊9局下靠著2次四壞保送、中村剛也適時安打送回追平分。

延長賽第10局上，火腿隊近藤健介敲出致勝轟，10局下西武隊沒能追回分數、吞下敗仗。

日本火腿鬥士

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