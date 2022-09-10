中職／兄弟9新人全簽妥 6隊選74人總計2「空氣」

中信兄弟隊今年季中選秀球員簽約放榜，選進9人皆完成簽約，具備旅美資歷的投手徐基麟，獲得2.5年合約，今、明年月薪為20萬。

兄弟在今年選秀共選進9人，先前已公布鄭浩均的2.5年合約，月薪25萬，2024年薪資視表現調整，今天宣布與其他8位選手皆完成簽約。23歲右投徐基麟選擇背號97號，2018到22年在美國職棒費城人隊體系發展，獲得兄弟第2指名，球團提出兩年半合約，月薪20萬，另有激勵獎金80萬，2024年的薪資依照2023年的表現調整。

來自穀保家商的投手馮皓獲第3指名，球團給予馮皓270萬簽約金，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金80萬，合約保障至2024年。

來自白河商工的投手阮裕智為第4指名，獲得200萬簽約金，一軍月薪8萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金100萬，合約保障至2024年；第5指名為來自東石高中的投手盧孟揚，獲140萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金80萬，合約保障至2024年。

來自台灣體大的投手陳柏均為第6指名，簽約金90萬，一軍月薪9萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金70萬，合約保障至2024年；來自興大附農的投手張祖恩為第7指名，獲30萬簽約，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金60萬，合約保障至2024年。

第8、9順位的捕手潘泓凱、內野手李承恩無簽約金，皆為一軍月薪10萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金50萬，合約保障至2023年。

鄭浩均、陳柏均、潘泓凱及李承恩皆已於屏東中國信託公益園區與二軍一同訓練，徐基麟將參加U23世界盃棒球賽，目前投入中華隊集訓，其他4位新秀待體檢通過後將正式披上黃衫。

在兄弟公布新人簽約結果後，至此全部球隊皆完成議約，6隊共選74人，共有兩人變「空氣」，分別是富邦悍將隊第12輪的林華偉、台鋼雄鷹隊第22輪的林建宏，味全龍隊第7輪的藍翊誠則因服役中尚未完成簽約。