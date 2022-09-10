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中職／羅力最愛歌曲不是「我問天」 已在研究房地產

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投羅力今透過球隊官方Twitch頻道與球迷進行線上問答。 聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投羅力今透過球隊官方Twitch頻道與球迷進行線上問答。 聯合報系資料照

富邦悍將隊傳奇洋投羅力離台倒數，今天中午透過球隊官方Twitch頻道與球迷進行線上問答，球迷關心他在台灣最愛的歌曲，答案當然不是「我問天」，而是圖騰樂團的「父親的話」。

羅力將在9月中離台，在球隊戰力需求之下，他預計於11日於洲際球場再度登板，球團今天中午安排直播，由羅力親自解答球迷提問，適逢中秋節，他也應景在柚子上簽名，笑稱真的是人生第一次。

球迷對於羅力的許多提問都與「問天」有關，羅力也知道由來與一張在台南球場的迷因有關，當時轉播鏡頭捕捉到他在場邊高舉雙手、翻白眼的動作。

羅力知名的問天網路迷因。 截圖自網友影片
羅力知名的問天網路迷因。 截圖自網友影片

羅力也知情，「我看過那張照片，是在台南球場的比賽，其實沒有在幹嘛，只是那局時間比較久一點，所以在做操，那是我本來就有的動作。」

球迷問到他最喜歡的歌曲，期待出現「我問天」的答案，但這當然不是正解，羅力一邊滑著手機想分享，現場邊播起「我問天」問他知不知道這首歌，羅力表示：「知道啊！前幾天有人稍微聊過。」但這不是他最愛的歌，羅力從手機中滑出的最愛歌曲是圖騰樂團的「父親的話」。

羅力也被問到退休後的工作計畫，他透露打算在鳳凰城考房地產的相關證照，目前也已經在準備中，但他的目標不是傳統的房仲業，而是協助人們透過房地產投資賺錢的理財投資相關。

羅力 問天 富邦悍將

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