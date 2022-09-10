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U18世界盃／台灣首戰對義大利 推黃保羅先發

中央社／ 台北10日電
U18世界盃棒球賽台灣代表隊今晚首戰將與義大利交手，台灣隊派出富邦悍將今年首輪指記者黃巧雯傳真 111年9月8日 （富邦悍將提供）中央社
U18世界盃棒球賽台灣代表隊今晚首戰將與義大利交手，台灣隊派出富邦悍將今年首輪指記者黃巧雯傳真 111年9月8日 （富邦悍將提供）中央社

U18世界盃棒球賽台灣代表隊今晚首戰將與義大利交手，台灣隊派出富邦悍將今年首輪指名投手黃保羅先發，義大利隊則派出右投手爾科拉尼先發。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達開打，總計12支球隊預賽分2組舉行，台灣與澳洲、義大利、日本、墨西哥和巴拿馬同在B組，地主美國和巴西、加拿大、荷蘭、南非、韓國同在A組。

台灣隊原訂首戰的對手巴拿馬因為簽證問題無法入境、賽程調整，台灣隊首戰將於台灣時間今天晚間11時與義大利隊交手，台灣隊首戰派出右投手黃保羅先發。

黃保羅三級棒球階段國手資歷多，控球有水準、球速也可投破150公里，本來就是此次球隊設定的先發投手之一，扛起首戰先發、全力搶勝；義大利隊派出先發投手為爾科拉尼（Alessandro Ercolani）。

日本隊與義大利隊台灣時間今天凌晨3時交手，比賽一度因雨影響暫停約70分鐘，日本隊開賽就積極搶分，1局拿下1分，2局靠著接連安打、保送，單局攻下5分、奠定勝基，日本以6比0擊敗義大利。

地主美國隊首場比賽與荷蘭隊交手，兩隊都有出現全壘打，荷蘭隊團隊3分就是靠2發全壘打送回，美國隊團隊敲出8支安打，艾德瑞吉（Bryce Eldridge）開轟，率隊以9比3拿下勝利。

棒球 保羅

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