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中職／董秉軒轟破賴鴻誠紀錄 猿隊全年魔術數字也熄燈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
董秉軒7局下敲出追平陽春砲。圖／味全龍隊提供
董秉軒7局下敲出追平陽春砲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊史在花蓮的第一勝，就在今晚出現，7局下出現連續3棒長打，先靠董秉軒賴鴻誠手中敲出追平陽春砲，拿莫．伊漾、張政禹連兩支二壘打串聯再超前，終場以5：4力克樂天桃猿隊，在花蓮5連敗後開張勝場。

龍隊此役由王維中先發，他在8月底因鼠蹊部不適而降下二軍，10天期滿後在今天回到一軍先發，投6.1局被敲8安打、失4分，送出6次三振。

在王維中投球任內，龍隊陸續握有2：0、3：1領先，但他先在第4局挨了林泓育的陽春砲，第6局再被郭嚴文敲出追平兩分砲，「龍王」在中職首度單場挨了兩發全壘打。

王維中在第7局持續迎來危機，先因處理不及被梁家榮跑出內野安打，陳晨威掃出二壘打、帶有1分打點，讓他在3：4落後局面下退場。

猿隊由剛轉隊報到的楊彬先發，繳出6局失3分（責失2分）優質內容，儘管退場時握有1分領先，但牛棚未能守成。

7局下賴鴻誠登板被董秉軒揮出陽春砲，也讓他的連續26場出賽無失分之旅止步，換上朱俊祥接手，龍隊又有兩支二壘打串聯搶分，連續3支長打使戰局翻轉。

龍隊終結者換人，將近期不穩的伍鐸調回先發，此役改用陳冠偉「關門」，雖開局就被代打廖健富敲安，但接下來3打席順利抓下出局數，包括連續K掉林立、成晉，將隊史在花蓮的第一勝攬入龍隊口袋。

猿隊輸球，加上同日洲際球場由中信兄弟隊以6：0擊敗富邦悍將隊，也讓猿隊的全年度第一魔術數字熄燈。

王維中 賴鴻誠 董秉軒

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