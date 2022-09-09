中職／攻守全集中！鄭凱文8局好投+5分大局 兄弟止連敗

中信兄弟隊今起在洲際球場與富邦悍將隊展開三連戰，在「鬼滅之刃」主題日攻守全集中，第一場靠著6局下的5分大局，加上先發投手鄭凱文8局無失分，以6：0完封勝，中止2連敗。

兄弟在1局下滿壘局面，靠著陳子豪高飛犧牲打先馳得點，然而雙方接下來進入僵局，5局上悍將隊在一、三壘有人時發動雙盜壘，沒想到被投手鄭凱文識破，攔截捕手傳球後，抓到三壘跑者，化解危機。

6局下兄弟再次發起攻勢，面對悍將隊先發投手范米特敲出3支安打，在1出局後攻占滿壘，福來喜又選到四壞保送，擠回1分，悍將隊換上歐書誠接手，陳文杰照樣敲出安打，一棒再打回2分。

下一棒岳政華打擊時，棒尾碰到球，滾到內野讓悍將做出雙殺，然而兄弟挑戰後經電視重播輔助判決，認定悍將隊捕手戴培峰的手套同時夾到岳政華球棒，認定為妨礙打擊，反變成1出局滿壘，江坤宇再敲出安打，多添2分。