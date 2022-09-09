中職／罕見案例！雙殺變妨礙打擊 兄弟單局猛攻6分

中信兄弟隊面對6局下大好攻勢，岳政華打擊時原本以為是收棒不及變成雙殺打，讓富邦悍將隊化解危機，不料經電視重播輔助判決，確認捕手手套「包住」球棒，反變成妨礙打擊，讓兄弟在該局多添2分。

兄弟帶著1：0領先進入6局下，一波5支安打攻勢，先攻下3分，輪到岳政華打擊時是1出局一、三壘有人，結果他揮棒到一半，變成棒尾打到球，球滾進內野讓富邦悍將隊輕鬆完成雙殺，岳政華當下愣在本壘區。

然而兄弟立刻提出挑戰，經電視重播輔助判決，確認捕手手套不僅碰到岳政華球棒，還整個包住，兩件事情幾乎同時發生，罕見情況就連轉播球評也直呼：「應該沒發生過。」

場上裁判最終拿起麥克風宣告判決：「打者揮擊過程中，球棒碰觸到捕手手套，妨礙打擊成立，形成滿壘。」

從攻勢告結變成延續，兄弟下一棒江坤宇也把握機會，在滿壘情況下敲出一壘安打，再送回2分，到王威晨敲出真的雙殺，悍將隊才止血，但兄弟已取得6：0領先。