中職／龍王第N次出閘 桃猿讓王維中第一次挨雙轟

味全龍隊「龍王」王維中，碰到樂天桃猿隊真的有障礙，今天先發6.1局、失4分皆為責失，單場挨了兩發全壘打是他中職生涯首見，退場時以3：4落後，也讓他確定對猿隊的勝場還是無法開張。

王維中近兩年在中職傷勢狀況頻繁，能否在先發輪值內穩定出賽是最大罩門，8月底才剛因鼠蹊部不適而降下二軍，10天期滿後在今天回到一軍先發，在花蓮球場出戰猿隊。

龍隊此役曾握有2：0、3：1領先，王維中先發6.1局共用95球，被敲8安打，送出6次三振，先在第4局挨了林泓育的陽春砲，第6局再被郭嚴文敲出追平兩分砲。

王維中在第7局繼續站上投手丘，先因處理不及讓梁家榮跑出內野安打，接著陳晨威補上二壘打，讓他再掉1分，龍隊也決定在此時換投，退場時龍隊以3：4落後。

在此戰之前，王維中在中職出賽35場、27場先發，累積149.2局，合計挨4發全壘打，單場最多挨轟數就是1支，猿隊在今天成為第一支讓「龍王」嘗到單場被掃兩轟的球隊。

包含此役在內，王維中生涯面對猿隊34.2局、責失25分，防禦率為6.49，對戰勝場確定繼續掛蛋，敗場會不會從「5」推進為「6」要寄望打線幫忙。