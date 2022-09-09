日職／王柏融二軍出賽連2戰敲安 火腿不敵樂天

旅日火腿隊台灣好手王柏融今天二軍出賽，單場2打數敲出1支安打、連2場出賽敲安，但火腿隊終場仍以6比7不敵樂天隊。

日本職棒二軍例行賽北海道日本火腿隊鬥士隊今天與樂天金鷲隊交手，火腿隊台灣野手王柏融今天先發扛4棒、守左外野。

王柏融1局選到四壞保送上壘，4局敲出一壘方向滾地球出局，5局壘上有人時敲出右外野方向安打，上壘後換代跑退場休息，今天總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率3成09。

今天兩隊5局打完3比3戰成平手，樂天隊6局靠著伊藤裕季也陽春砲超前比分，7局上靠著接連四壞保送、安打再拿1分。

火腿隊7局下宮田輝星安打追回1分，樂天隊8局上靠和田戀的陽春砲添分，8局下火腿隊再以高濱祐仁2分砲扳平比數，樂天隊9局再起攻勢，和田戀致勝安打送回超前分，助球隊拿下勝利。