中職／黃勃睿4度落選獲台鋼雄鷹自培 保有熱情繼續走

青棒資深教頭黃文生之子、投手黃勃睿4度挑戰中職選秀落選，但與台鋼雄鷹簽自主培訓合約，黃勃睿很感謝也很珍惜，撐過多次挫折和失敗，黃勃睿期許未來繼續保有對棒球的熱情。

效力於業餘社會隊屏東紅尾隊25歲投手黃勃睿，從2019年起、4度挑戰中職選秀，都沒有獲得職棒球隊青睞，今天確定與中職台鋼雄鷹隊簽下自主培訓球員合約、踏入夢想舞台。

黃勃睿透露，此次落選心情沒有太大起伏，已經把自己準備好了、也展現出來了，知道每個球團有不同的戰力考量和選人方案，感受到過程中不斷進步，就是對自己很好的交代。

選秀會結束後，黃勃睿反過來安慰家人，家裡神明說他會加入職棒、但不是透過選秀，黃勃睿笑說，只要有重大的事情或抉擇，都會跟家裡神明講，會這樣安慰家人，主要是相信只要有好的實力、球隊一定會來詢問，「神明冥冥之中有保佑，但也要認真、抱持好態度，好運才會靠近。」

多次挑戰選秀失利，黃勃睿回憶最難熬的低潮是2019年落選、當兵回來後那段時間，明顯感覺到落差很大，又急著想要表現，整個步調亂掉，陷入很大的低潮，也曾想過「還要不要繼續打球」。

黃勃睿感謝一路上支持鼓勵的家人、馬上要完婚的女友，還有國立體大棒球隊教練團的指導，因為受到國體教練林衛宣的協助和啟發，黃勃睿也曾想過，若到26歲還沒有進到職棒，之後想要回去讀書、鑽研運科領域。

有機會獲得台鋼青睞，黃勃睿很珍惜，黃勃睿的爸爸黃文生在基層執教經驗豐富，也曾帶過退役球星彭政閔等人，黃勃睿表示，爸爸有分析一些現實經濟面的問題，「我跟他說不用擔心，我會自己處理好，他也說不管我做什麼決定、他都會支持我。」

撐過多次挫折和失敗，黃勃睿自評去年到今年有明顯進步，在屏東紅尾隊跟著學弟一起研究訓練上的新知，教練團也給很多上場機會，技術和心智上都有明顯進步。

「沒有熱情很容易就會放棄」，能如願踏上夢想中的職棒舞台、機會得來不易，黃勃睿期許把自己準備好，保持對棒球產業的熱情，進到球隊盡快適應職業賽場，持續進步，用實質上貢獻幫助球隊。