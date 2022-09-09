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中職／新洋投安得勝準備不及 羅力11日洲際加演一場先發
結束主場最後一戰，傳奇洋投羅力離台前還要為富邦悍將隊再投一場，只不過地點是台中洲際棒球場，要對上中信兄弟隊，新洋投安得勝準備不及，導致備案還是得用上。
羅力在8月20日召開記者會宣告將在季中引退，預計9月中旬離台，然而頂替位置的安得勝手指出狀況，富邦悍將總教練丘昌榮在8月24日就曾指出，如若安得勝準備不及，羅力在客場多投1場會是備案。
羅力宣告引退後，在8月25日、9月5日最後兩場主場出賽，分別繳出7局失1分、6.1局失1分的成績，要繼續投下去，能力上其實沒有問題，只不過就如他在宣告引退時所說，希望未來的時間多陪伴家人。
根據今天媒體報導，由於安得勝還沒準備好，羅力也確定將在本周日再扛一場先發，為富邦球團再貢獻一場，才離開台灣。
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