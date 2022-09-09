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中職／首批雄鷹32人簽約完成 有1對兄弟檔和1「空氣」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊完成選秀簽約，選進的30名選手共簽下29人，包括紀慶然（左起）、曾宸佐、蕭柏頤、林家鋐。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊完成選秀簽約，選進的30名選手共簽下29人，包括紀慶然（左起）、曾宸佐、蕭柏頤、林家鋐。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天宣布完成選秀選手簽約，第22輪選進的林建宏選擇就讀大學，成為唯一「空氣」，另外29人皆完成簽約，另外透過自主培訓延攬3人，也因此出現隊史第一對兄弟檔。

雄鷹今年首度參與新人球員選拔會，進行26輪、總計選進30人，繼8月24日宣布簽下隊史首名狀元曾子祐，成為隊史第一位球員之後，球團今天公布其餘簽約結果。

雄鷹總計簽下29名選手，包含曾子祐、伍祐城、紀慶然、謝葆錡、廖奕安、顏清浤、林家鋐、黃紹睿、陳宇宏、黃劼希、高聖恩、陳柏清、曾品洋、陳翊瑄、鄧佳安、曾宸佐、陳致嘉、馬許晧、黃秉揚、陳冠豪、蕭柏頤、李欣穎、巴奇達魯．妮卡兒、孫易伸、王博玄、許育銘、陳正毅、邱邦、林威漢。

球團公布前6輪、共10名選手加盟條件，已經揭曉的曾子祐簽約金570萬元、激勵獎金140萬元之外，第一輪第七順位指名投手伍祐城（平鎮高中）簽約金470萬元、激勵獎金100萬元；第二輪第一順位指名內野手紀慶然（文化大學）簽約金440萬元、激勵獎金60萬元；第二輪第七順位指名投手謝葆錡（國立體育大學）簽約金350萬元、激勵獎金100萬元。

第三輪第一順位指名捕手廖奕安（國立體育大學）簽約金335萬元、激勵獎金60萬元；第三輪第七順位指名外野手顏清浤（國立臺灣體育運動大學）簽約金250萬元、激勵獎金50萬元；第四輪第一順位指名內野手林家鋐（國立臺灣體育運動大學）簽約金240萬元、激勵獎金70萬元；第四輪第七順位指名投手黃紹睿（國立臺灣體育運動大學）簽約金170萬元、激勵獎金80萬元。

第五輪指名投手陳宇宏（社會甲組安永鮮物）簽約金135萬元、激勵獎金100萬元，以及第六輪指名內野手黃劼希（穀保家商）簽約金100萬元、激勵獎金80萬元。

台鋼雄鷹隊今天宣布完成選秀選手簽約，前六輪簽約金一覽表。 圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹隊今天宣布完成選秀選手簽約，前六輪簽約金一覽表。 圖／台鋼雄鷹提供

雄鷹簽下29名正式選手，其中伍祐城、黃劼希皆入選今年U18世界盃中華代表隊，已於2日啟程前往美國；紀慶然、謝葆錡、顏清浤、林家鋐、陳宇宏、高聖恩、陳翊瑄、曾宸佐、王博玄目前都在U23中華培訓隊集訓，賽事預計10月於台灣舉行。

雄鷹另外補進3名自主培訓選手，分別是投手黃勃睿、捕手吳柏萱、內野手顏郁軒。黃勃睿原效力屏東紅尾成棒隊；吳柏萱畢業於南英商工，為高中應屆畢業生，入選今年U18中華代表隊，現正於美國奮戰；顏郁軒為陣中外野手顏清浤哥哥，共組台鋼雄鷹首對兄弟檔。

台鋼雄鷹 曾子祐 平鎮高中

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