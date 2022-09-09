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MiLB／林昱珉K功再升級 6局10K雙創新高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊1A台將林昱珉今日繳出代表作，6局無失分、10K都是生涯新高。 截圖自影片
響尾蛇隊1A台將林昱珉今日繳出代表作，6局無失分、10K都是生涯新高。 截圖自影片

響尾蛇隊1A台將林昱珉今日繳出代表作，前5局的無安打比賽雖然破功，但最終6局無失分、10K的演出仍屬宰制級，局數、三振數都創下生涯新高。

林昱珉今天面對天使隊1A打線，前5局只因3次四壞保送讓對手上壘，直到6局上2出局後，才被敲出本場第1支安打，隨後因捕逸讓對手上二壘，接著又被敲安，形成一、三壘有人，好在用三振化解危機。

林昱珉總共用94球投完6局，其中有60顆好球，單場投出10次三振是他旅美以來新高，先前單場最多投到5局、9次三振，今天兩項數據都刷新，另外3次保送、被敲2安，沒有掉分，防禦率下降到2.97。

林昱珉今年球季展開旅美生涯，先從響尾蛇隊新人聯盟開始出發，7月27日開始升上1A，累計出賽33.1局，投出50次三振，另有16次四壞保送，丟掉11分責失，今年在1A加上新人聯盟已經投出91次三振。

林昱珉 響尾蛇

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