中職／說好贏球就來唱 庾澄慶25日賽後開唱兼當評審

富邦悍將隊年度最盛大的音樂主題日在9月24日、25日登場，攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」，今天再宣布25日「音樂頑童」庾澄慶再臨新莊球場，這回要擔任賽後演唱嘉賓，同時還將坐上評審台，為盛大舉辦的「悍將好聲音」擔任王牌評審。

庾澄慶出道至今發行28張專輯，經典歌曲不勝枚舉，包括「情非得已」、「春泥」、「海嘯」等歌曲，更因為與總教練丘昌榮有明星臉引起球迷不少討論，今年開幕戰就曾來到球場與丘總相見歡並為比賽開球，當時被問是否可能之後再來球場開唱，他笑答：「贏球我就來，不要我來我都來。」還說要贏越多就唱越多，這回在「富邦證券G!POP流行音樂節」擔任壓軸演唱嘉賓。

除了大咖藝人們演唱之外，「悍將好聲音」再度盛大登場，將由悍將帶來動聽迷人的歌曲，這次「悍將好聲音」特別邀請庾澄慶擔任王牌評審，與悍將神秘代表一同坐上評審台，帶來犀利評論，並選出本屆活動的最佳好聲音！主題日兩天球迷可參加悍將好聲音神預測。

悍將連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，今年「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，主題日兩天內野全區門票加價200元。