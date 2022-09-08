中職／伍鐸投5人竟被敲4安失3分 陳晨威致命一擊屠龍

味全龍、樂天桃猿隊今天在花蓮球場進行3連戰第2戰，猿隊打完前8局一路掛零，只出現1支安打，9局上絕地大反攻，從龍隊「終結者」伍鐸手中揮出4支安打、攻下3分，終場反以3：2獲勝，陳晨威致勝一擊獲選單場MVP。

兩隊先發投手黃子鵬、林子昱前4局形成投手戰，都讓對方無法得分，龍隊5局下終於開張，張祐銘揮出全隊第1支安打，再靠林孝程二壘打、張政禹高飛犧牲打攻下第1分。

6局下兩出局後，龍隊攻勢再起，拿莫．伊漾揮出二壘打，劉基鴻揮出游擊方向滾地球，猿隊游擊手郭永維發生單場第3次失誤，讓龍隊賺到第2分。

黃子鵬投完6局退場時已用掉107球，被揮出3支安打，出現1次觸身球，失兩分只有1分自責，戰績仍是10勝1敗，防禦率從1.86降到1.84，仍在全聯盟排名第1。

林子昱前4局只被揮出1支安打，5局上1出局後連續保送3人，在滿壘時退場，投4.1局被揮1安，但有7次四死球，包括兩次觸身球。

羅華韋登板滅火，先讓廖健富揮出內野飛球，再三振朱育賢化解危機，接下來龍隊牛棚一路壓制猿隊打線，林逸達、林凱威、陳冠偉各投1局都演出3上3下，聯手送出4次三振。

9局上龍隊伍鐸登板，被陳俊秀、梁家榮、郭嚴文連揮安打失1分，接著嚴宏鈞犧牲觸擊，陳晨威關鍵安打攻下兩分打點，逆轉戰局幫助猿隊搶下3連戰前兩勝，也讓龍隊在花蓮吞下跨季5連敗。