中職／羅昂相隔83天先發依舊不敗 獅子軍猛打中止4連敗
迎接「不敗」羅昂相隔83天歸隊先發，前4場僅攻下3分的統一獅隊打線，今晚在台南球場給予滿滿支援，狂敲12支安打，以7：3擊敗中信兄弟隊，獅隊中止4連敗，羅昂也取得本季第7勝。
獅隊今年對上兄弟新洋投麥力德8局沒有得到分數，今天卻5局就攻下5分將他打退場，1局下以5支安打攻下3分大局，4局下則是2出局後的連3支安打得1分，5局下把握麥力德控球失準，單局出現2次觸身球，陳鏞基在滿壘時敲出高飛犧牲打再添1分。
6局下兄弟換上投手王凱程接替，林岱安敲安後陳重廷犧牲觸擊，結果投手暴傳一壘，讓林岱安跑回本壘、陳重廷上三壘，1出局後林子豪再敲高飛犧牲打，單局攻下2分，獅隊取得7：0領先。
羅昂7局上續投，雖然被敲2支安打另有1次保送，在1出局後退場，單局丟掉3分後都記在他帳上，不過獅隊之後沒有再丟掉分數。
前一次出賽已是6月17日，羅昂傷癒歸隊的第一場，投了98球，繳出6.1局失3分的優質先發，被敲8支安打，投出6次三振另有1次四壞保送，在打線支援下取得個人本季第7勝，敗投數字仍是0，防禦率為2.00。
麥力德前兩次對獅隊後援1局、先發7局都沒掉分，今天卻是5局被敲9支安打，另有2次三振、2次觸身球，丟掉5分，吞下本季第2敗。
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