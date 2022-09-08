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日職／宋家豪連2天無失分 奪生涯第100個中繼點

中央社／ 台北8日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。報系資料照

效力日職樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪今天出戰福岡軟銀鷹隊，第7局上場，投1局，連2天登板未失分，最快球速152公里，拿下本季第17場中繼成功，也是生涯第100個中繼點。

樂天金鷲隊今天客場出戰福岡軟銀鷹隊，4局上靠著茂木榮五郎、洋砲馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）接力開轟，加上山崎剛第7局轟出陽春砲，7局上結束以5比2領先。

樂天隊先發投手涌井秀章此役投6局被敲3安，包括1轟，合計掉2分，宋家豪連續2天出賽，7局下接手中繼，先讓軟銀隊牧原大成擊成投手前滾地球，隨後今宮健太揮出右外野飛球遭到接殺，柳町達又敲成一壘方向滾地球出局。

宋家豪投1局只用12球、無失分，且150公里速球連發，最快球速152公里，順利完成中繼任務，達成生涯第100個中繼點的里程碑，兩隊後續在第8局都有進帳分數，最終樂天以7比3勝出。

西武獅隊今天在主場西武巨蛋與歐力士交手，吳念庭先發第5棒、守二壘，4打數無安打，吞下1次三振，連2場打擊熄火。

歐力士靠著中川圭太單場雙響砲，加上伏見寅威同場開轟，搶下分數，反觀西武獅隊錯失8局下滿壘追分機會，最終歐力士以5比0勝出。

樂天金鷲 西武獅

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