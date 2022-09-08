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中職／前進後山不忘回饋基層 王維中「龍躍花蓮」亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供
龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供

味全龍隊前進花蓮球場擔任主隊，對樂天桃猿隊進行3連戰，今天第2戰開打前，特別舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。

龍隊指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充致力推動「接棒未來」棒球公益計畫，2016年起陸續捐助超過50所三級棒球隊包括球衣、球具等設備，針對資源缺乏的花東地區，除了捐助棒球交通車給花蓮光復國中等學校，也長期關心新城國小等偏鄉棒球隊的發展。

龍隊在花蓮縣政府協助下，共同捐贈練習球、物資給中正國小、中原國小、新城國小、水源國小、花蓮體中、四維高中，也在花蓮德興棒球場、花蓮體中舉辦棒球教室，安排王維中、曾陶鎔、林辰勳、石翔宇到場指導投打技巧與經驗分享。

另外，龍隊針對運動傷害課題，也藉這次機會和小球員們一同參與運動防護教育，進行疲勞修復的實際操作，提升運動訓練效益。

龍隊強調，「接棒未來」棒球公益計畫將持續給予小球員營養餐食、球具設備與交通的支持，後續也會邀請隊上球員、教練進入花蓮高中球隊進行校園巡迴，讓當地學校擁有與職業球員學習的機會。

龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供
龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供
龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供
龍隊舉辦「2022龍躍花蓮─棒球教室」回饋基層棒球。圖／味全龍隊提供

棒球 樂天桃猿 曾陶鎔

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