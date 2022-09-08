中職／沒有Air！統一獅簽下宋文華 合約總值最高1090萬

統一獅隊選秀最後一塊拼圖接上了，統一球團今天公布，宋文華通過體檢正式加盟，雙方簽訂2年4個月複數年約，月薪逐年提升，依序為25萬元、27.5萬元、30萬元，另有一共300萬元的激勵獎金。

獅隊今年季中選秀共選進8名好手，日前已與7名新秀完成簽約，只剩下宋文華仍在討論，獅隊在本周與宋文華達成合約共識，今天完成體檢正式加盟。

獅隊公布，與宋文華簽訂2年4個月複數年約，2022年薪資月薪25萬元，2023年薪資月薪27.5萬元，而2024年薪資月薪30萬元，並三年設定激勵獎金共300萬元，其合約總值為1090萬元。

獅隊表示，今日宋文華完成體檢後，明日起到二軍進行報到調整，期待能夠展現即戰力實力，登上一軍為獅隊牛棚效力。