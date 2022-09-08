籃網球／亞錦賽中華隊大勝日本 奪本屆賽事首勝

2022亞洲籃網球錦標賽今天進行複賽，中華隊迎戰日本隊以96：16狂勝80分，這是中隊在本屆亞錦賽的第一場勝仗，中華隊明天休兵一天，後天將再戰印度隊。

中華隊與日本隊、印度隊在複賽同組，3隊需各對戰2次，中華隊昨天以37：40小輸印度隊3分，後天再次相逢。中華隊勢在必得，希望能取得複賽的連勝，可獲得較佳名次。

本屆亞錦標受疫情影響不小，泰國隊因過多球員確診而宣布退賽，使得名次可能重新洗牌，給在預賽戰績不佳的中華隊帶來生機。中華隊背水一戰，今天迎戰實力不強的日本隊，果然打出代表作，從第1節開始就壓著日本隊打，不論是抄截或長攻快攻都有斬獲，第1節結束以30：4領先後，全隊打出士氣，第2節幾輪猛攻再以57：8保持領先。後面2節中華隊沒有放鬆，伺機操練隊型，終場以接近破百的96：16大勝日本櫻花妹。

中華隊前幾場比賽有些緊張，沒有打出水準，以3分敗在印度隊手下後，全隊今天完全打出水準，連日本隊都在賽後表示輸得甘心，也祝福中華隊愈打愈好。

教練黃翊瑄對球員今天的表現表示滿意，也期望接續賽事愈打愈好，由於中華隊表現漸入佳境，粉絲不少，賽後有不少球迷來找球員簽名及拍照，中華隊做了不錯的國民外交。