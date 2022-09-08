快訊

日月潭「阿婆茶葉蛋」創始人鄒金盆今晨辭世 享耆壽93歲

北市街頭傳槍響！與友人吵架拿玩具槍射擊 男遭警方帶回

連假前出狀況！台鐵列車延誤近70分鐘 數千名旅客受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃網球／亞錦賽中華隊大勝日本 奪本屆賽事首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在複賽擊敗日本隊，拿下本屆賽事首勝。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊在複賽擊敗日本隊，拿下本屆賽事首勝。圖／中華民國籃網球協會提供

2022亞洲籃網球錦標賽今天進行複賽，中華隊迎戰日本隊以96：16狂勝80分，這是中隊在本屆亞錦賽的第一場勝仗，中華隊明天休兵一天，後天將再戰印度隊。

中華隊與日本隊、印度隊在複賽同組，3隊需各對戰2次，中華隊昨天以37：40小輸印度隊3分，後天再次相逢。中華隊勢在必得，希望能取得複賽的連勝，可獲得較佳名次。

本屆亞錦標受疫情影響不小，泰國隊因過多球員確診而宣布退賽，使得名次可能重新洗牌，給在預賽戰績不佳的中華隊帶來生機。中華隊背水一戰，今天迎戰實力不強的日本隊，果然打出代表作，從第1節開始就壓著日本隊打，不論是抄截或長攻快攻都有斬獲，第1節結束以30：4領先後，全隊打出士氣，第2節幾輪猛攻再以57：8保持領先。後面2節中華隊沒有放鬆，伺機操練隊型，終場以接近破百的96：16大勝日本櫻花妹。

中華隊前幾場比賽有些緊張，沒有打出水準，以3分敗在印度隊手下後，全隊今天完全打出水準，連日本隊都在賽後表示輸得甘心，也祝福中華隊愈打愈好。

教練黃翊瑄對球員今天的表現表示滿意，也期望接續賽事愈打愈好，由於中華隊表現漸入佳境，粉絲不少，賽後有不少球迷來找球員簽名及拍照，中華隊做了不錯的國民外交。

中華隊 國民 籃網

延伸閱讀

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

U18女籃／第三節21：0攻勢 中華隊奪近20年對大陸首勝

U18亞青女籃／蕭豫玟狂轟39分白搭 中華隊首戰不敵日本

籃網球／亞錦賽不敵超級強隊 中華隊分組落第三

相關新聞

中職／悍將11新秀完成簽約 首輪黃保羅簽約金540萬

富邦悍將隊今年季中選秀選進的好手群，除了最後一輪次林華偉選擇到大學就讀外，其餘11人已全數完成簽約，富邦球團今天公布，首...

中職／繼林凱威之後 味全龍簽下5新秀

味全龍隊今年季中選秀會中選進七名新人，第一指名的旅美投手林凱威已在7月底完成簽約，並成為一軍重要戰力，球隊今天公布與另外...

中職／兄弟德保拉等4人確診 6天內累積7人染疫

中信兄弟隊疫情再起，除了洋投德保拉透過個人社群媒體宣告確診，中信兄弟球團今天也宣布新增德保拉、蔡齊哲、陳家駒、李吳永勤確...

中職／獅隊洋投戰力遠不如猿隊 季後賽5搶3情勢告急

中職本季賽事已經進行超過2/3場次，統一獅隊出賽87場只有39勝，年度排名暫居第4，面臨打不進季後賽的危機，洋投戰力下滑...

中職／台鋼狀元曾子祐回饋三所母校 贈禮各有含義

台鋼雄鷹隊選秀狀元曾子祐上個月完成簽約，今天展開母校回饋之旅，造訪中平國小、新明國中及平鎮高中，捐贈球鞋、球衣及現金，感...

籃網球／亞錦賽中華隊大勝日本 奪本屆賽事首勝

2022亞洲籃網球錦標賽今天進行複賽，中華隊迎戰日本隊以96：16狂勝80分，這是中隊在本屆亞錦賽的第一場勝仗，中華隊明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。