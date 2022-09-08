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中職／台鋼狀元曾子祐回饋三所母校 贈禮各有含義

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐勉勵新明國中學弟。圖／啟程國際運動行銷提供
台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐勉勵新明國中學弟。圖／啟程國際運動行銷提供

台鋼雄鷹隊選秀狀元曾子祐上個月完成簽約，今天展開母校回饋之旅，造訪中平國小、新明國中及平鎮高中，捐贈球鞋、球衣及現金，感謝過去接受過的協助，也希望幫助更多愛棒球的人。

成為職棒選手後，曾子祐十分感謝過去從國小、國中甚至高中時期接受的協助和訓練，因此在擁有更多能力後，期許自己能將手心從向上轉為向下，更懂得回報及付出，於是與母親蔡佩娟相偕回到三所母校，期待能盡一己之力，幫助更多熱愛棒球的學子。

曾子祐準備的禮物有不同含意，先為平鎮高中準備60雙運動鞋，勉勵學弟能追隨學長們的腳步，邁向職業舞台；而將首月月薪捐贈給新明國中，象徵對棒球的「初心」，希望大家能保持熱忱，克服難關勇往直前；最後則為中平國小全隊每位選手送上兩套球衣，期盼自己能成為學弟的榜樣，承擔更多責任，在棒球道路上奮戰不懈。

平鎮高中總教練吳柏宏、新明國中總教練黃湋志或是中平國小總教練李國強，都非常感謝曾子祐給予母校的支援和幫助，並相信曾子祐可以激勵學弟們，讓他們抱持更明確的目標,創造出更優異表現。

曾子祐表示：「以前在平鎮就會有學長捐贈物資，讓我們擁有更完善的訓練資源，所以現在我變成更有能力的學長之後，也想要回饋給學弟，幫助他們在棒球路上成長，希望他們也可以擁有很棒的成就。」

台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐贈予平鎮高中棒球隊60雙運動鞋。圖／啟程國際運動行銷提供
台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐贈予平鎮高中棒球隊60雙運動鞋。圖／啟程國際運動行銷提供
台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐與中平國小校職員及棒球隊合影。圖／啟程國際運動行銷提供
台鋼雄鷹選秀狀元曾子祐與中平國小校職員及棒球隊合影。圖／啟程國際運動行銷提供

平鎮高中 曾子祐 棒球

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