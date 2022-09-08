中職／兄弟德保拉等4人確診 6天內累積7人染疫

中信兄弟隊疫情再起，除了洋投德保拉透過個人社群媒體宣告確診，中信兄弟球團今天也宣布新增德保拉、蔡齊哲、陳家駒、李吳永勤確診，近6天已累積有7人確診。

兄弟球團今天表示，新增確診人員分別是9月7日德保拉、蔡齊哲確診，9月8日陳家駒、李吳永勤確診，遞補人員為魏碩成、王凱程、江忠城，還有一個遞補名額尚未確認。

兄弟近期陸續有球員確診，3日是投手陳柏豪染疫，由黃恩賜頂替上一軍，6日又有內野手黃韋盛、外野手李聖裕2球員確診，由陳偉漢、宋晟睿遞補。

中信兄弟在今年8月初曾遇到一波確診潮，當時一、二軍合計有超過10人染疫，投手占多數，加上當時洋將象魔力、泰迪先後離隊，戰力調度出現困難，如今又有一波疫情。