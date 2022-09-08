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中職／繼林凱威之後 味全龍簽下5新秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍與五位新人完成簽約，由左至右分別為許元泰、林子宸、領隊丁仲緯、吳君奕、鄭亦軒。圖／味全龍隊提供
味全龍與五位新人完成簽約，由左至右分別為許元泰、林子宸、領隊丁仲緯、吳君奕、鄭亦軒。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年季中選秀會中選進七名新人，第一指名的旅美投手林凱威已在7月底完成簽約，並成為一軍重要戰力，球隊今天公布與另外五名選手完成簽約，月薪均為6萬，第七輪指名的左投藍翊誠已有共識，但要等退伍後再進行詳談。

龍隊第二輪指名的遠東科大外野手冉承霖，簽約金410萬附帶激勵獎金30萬；冉承霖表示，很開心能夠實現自己挑戰職棒的夢想，希望能盡快向球隊報到，也很期待接受不同的訓練，能快點上一軍當然最好，不過這不是自己能決定的事，最重要是先把自己準備好。

第三輪指名來自中信金融管理學院的投手吳君奕，簽約金330萬附帶激勵獎金30萬；吳君奕說：「希望能盡快融入這個團隊，未來自己也會把握機會跟學長們多多學習」。

第四輪指名的國立體大內野手林子宸，簽約金245萬附帶激勵獎金35萬。「我會配合球隊的安排，努力去達成教練對我的要求，除了挑戰自己，也會把握機會大膽嘗試。」林子宸說。

第五輪指名的中信金融管理學院投手鄭亦軒，簽約金為190萬附帶激勵獎金20萬，鄭亦軒表示，很開心可以加入味全龍這個大家庭，希望自己可以在最短的時間上到一軍，幫助球隊贏球。

第六輪指名來自國立體大的投手許元泰，簽約金120萬附帶激勵獎金50萬，許元泰說：「今天完成簽約只是開始，心裡也會給自己更多的責任，希望今年先讓自己適應職棒的環境，期待明年經過完整春訓之後，能有很好的表現，盡快上到一軍。」

由於第七輪指名的左投藍翊誠目前仍在服役中，龍隊表示，雖合約初步討論已有共識，將待其退伍後再行洽談。

味全龍 林凱威 選秀

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