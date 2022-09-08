中職／悍將11新秀完成簽約 首輪黃保羅簽約金540萬

富邦悍將隊今年季中選秀選進的好手群，除了最後一輪次林華偉選擇到大學就讀外，其餘11人已全數完成簽約，富邦球團今天公布，首輪投手黃保羅簽約金540萬元及激勵獎金150萬元，簽約總值690萬元。

悍將隊今年共選進5名投手、1名捕手，以及3名內野手和2名外野手，共11人均已正式入隊，富邦球團期盼這些年輕球員未來都能盡快熟悉職棒舞台，透過球隊訓練早日兌現棒球天賦，成為悍將隊未來重要戰力。

富邦悍將隊2022季中選秀11名新人完成簽約。圖／富邦悍將隊提供

平鎮高中畢業的黃保羅是第一指名，目前正投入U18世界盃賽事，悍將隊提供黃保羅總值690萬元的合約內容，含簽約金540萬及激勵獎金150萬，與一軍月薪9萬。

第二輪的投手潘奕誠，畢業於台灣體大，以簽約金400萬附帶激勵獎金80萬、一軍月薪9萬的條件加盟；第三輪內野手池恩齊，於屏東高中畢業後先至新北禾聯持續訓練，以簽約金300萬、激勵獎金70萬及一軍月薪7萬的條件和悍將簽約。

第四輪外野手蔡佳諺，畢業於開南大學，以簽約金240萬、激勵獎金60萬與一軍月薪9萬的條件加盟；第五輪內野手林岳谷，畢業於國立體大，簽約金190萬、激勵獎金60萬，一軍月薪9萬。

第六輪外野手周佳樂，畢業於輔仁大學，簽約金100萬、激勵獎金70萬，一軍月薪9萬；第七輪投手林栚呈，畢業於美和科大，簽約金60萬、激勵獎金50萬，一軍月薪9萬。

第八輪投手郭泰呈，畢業於彰化藝中，簽約金30萬、激勵獎金30萬，一軍月薪7萬；第九輪投手黃子宸，畢業於嘉義大學，合約總值30萬，一軍月薪9萬。

第十輪內野手賴柏均，畢業於輔仁大學，合約總值50萬，一軍月薪9萬；第十一輪的捕手豊暐，畢業於台北市大，合約總值30萬，一軍月薪9萬。

11位悍將隊新秀均已正式完成簽約，未來將陸續向球隊報到完成相關程序。球團期許每一位球員都能持續精進自我實力，成為富邦悍將奪冠的重要拼圖，為球隊打下精彩的勝利。